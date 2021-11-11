Аномально сильная гривня: стоит ли ждать падения на грядущие новогодние праздники

Гривня с начала осени демонстрирует непривычное для этого сезона укрепление. При этом есть ряд факторов, способных разрушить стабильность валютного курса. Что ждет украинскую валюту к концу года и долго ли гривня сможет удержаться на сильных позициях?

Предновогодний период традиционно является сложным для украинской гривни. Государство накачивает экономику деньгами, погашает долги и выплачивает премии, компании закрывают годовые бюджеты, что, как неоднократно случалось в нашей истории, приводит к падению курса.

Но, похоже, это не станет сценарием этого года. Нынешней осенью национальная валюта не перестает удивлять укреплением. Еще летом курс гривни колебался вокруг показателя в 27 грн/долл., но уже в сентябре начал уверенно отвоевывать позиции у доллара.

На 11 ноября Национальный банк установил официальный курс на уровне 26,06 грн/долл., и, судя по тенденции, не за горами проседание доллара ниже 26 гривень за единицу американской валюты.

Такая ситуация на национальном валютном рынке позволила государственному регулятору значительно пополнить международные резервы. С начала года объемы чистой покупки валюты на межбанке превысили 3 миллиарда долларов, и более 500 миллионов из них Нацбанк выкупил с начала этой недели. В целом за октябрь золотовалютные резервы Украины увеличились на 3,3 процента до 29,7 млрд долларов, главным образом, за счет покупки валюты на межбанковском рынке.

В последние дни гривня укрепилась до нового максимума за последние 19 месяцев благодаря позитивным новостям и большому предложению валюты.

В частности, предложение валюты выросло после размещения НЭК "Укрэнерго" еврооблигаций на сумму 825 млн долл. Объемы продажи иностранной валюты клиентами банков превышали покупку более чем на 100 млн долл., вероятно, предложение было как от "Укрэнерго", так и других продавцов, которые среагировали на укрепление и решили поспешить с продажей.

Поэтому по итогам прошлой недели курс гривни укрепился на 0,7 процента, до 26,1 грн/долл., а с начала года - на 7,9 процента.

Факторы укрепления

Помимо продажи большого объема валюты в последние дни, на курс гривни влияли и другие факторы.

Как рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов, укрепление курса национальной валюты является нетипичным для осени. По его словам, одна из причин - это активность регулятора в торгах иностранных валют.

"НБУ старается усидеть на двух стульях сразу: не допустить девальвации гривни, чтобы сдержать рост потребительской инфляции, вместе с этим не допустить и чрезмерное укрепление гривни, что также негативно скажется на экономике", - сказал Гойлов.

Эксперт отмечает, что Украина в нынешнем году не испытывает недостатка в иностранной валюте. Трудовые мигранты переводят, по данным Нацбанка, в среднем более 1 млрд долларов ежемесячно. Всего заробитчане уже перевели в 2021 году более 10 млрд долларов - "львиная" доля этих средств тратится внутри Украины их семьями.

Другим фактором укрепления гривни Гойлов назвал рост экспортной выручки на фоне благоприятной мировой рыночной конъюнктуры. Хотя стоит признать, что сальдо (разница между экспортом и импортом) продолжает оставаться отрицательной и составляет 2,82 млрд долларов (на 14 процентов меньше, чем в 2020 году).

Импортеры при этом на фоне частичного локдауна в ряде регионов Украины существенно снизили свою активность на межбанке.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян среди причин роста гривни называет стабильную монетарную политику страны, отсутствие спроса на валюту, а также приток денежных средств от экспортной деятельности украинских компаний.

"Повышение учетной ставки со стороны НБУ на протяжении года обеспечило рост украинской валюты по отношению к доллару на 2,5 гривни, с 28,5 до 26. Ставку при этом повысили на 2,5 процента - с 6 до 8,5 процента. Учитывая опережающие действия нашего регулятора по сравнению с национальными банками других стран в текущем году, мы можем смело рассчитывать, что учётную ставку финансовый регулятор будет повышать и в будущем году. Оценки большинства мировых аналитиков сводятся к тому, что ужесточение монетарной политики НБУ будет базовым сценарием на предстоящий календарный год", - сообщил Болтян.

Оптимизм экспертов

В прогнозах на ближайшие недели, как и на начало 2022 года, эксперты достаточно оптимистичны, и причин для резкого падения курса гривни не видят.

Не будем забывать, что в государственном бюджете на 2021 год двенадцать месяцев назад правительство закладывало курс в 29,1 грн/долл., что по факту оказалось далеким от реальности.

На будущий год правительство прогнозирует курс на уровне 28,6 грн/долл., что также значительно превышает нынешние показатели.

По мнению аналитика Гойлова, свежие данные по потребительской инфляции - 10,9 процента в годовом исчислении против 11 процентов в сентябре - могут послужить причиной падения доходности облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), что, в свою очередь, приведет к росту спроса на иностранные валюты со стороны нерезидентов.

"Последние активно сокращают свои вложения в данный актив. В таком случае, вероятно, незначительное укрепление курса евро и доллара США относительно гривни до конца ноября", - прогнозирует эксперт.

Аналитик Александр Болтян среди факторов влияния на украинскую валюту в ноябре называет мировые опасения относительно роста инфляции и политические риски, связанные с Беларусью, как транзитера энергетических ресурсов.

Кроме того, существующий массовый спрос на криптовалюты, как новый защитный актив во всем мире, эксперт рассматривает одним из факторов влияния на валюты развивающихся стран в целом. Если криптовалюты продолжат дорожать - это будет сдерживать рост гривни.

Из негативных факторов влияния на курс руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин также отмечает сложную энергетическую ситуацию, которая вынуждает правительство импортировать электроэнергию. При этом предстоящее похолодание может усложнить кризис в энергетике.

"Нехватку угля испытывают не только энергетики, металлургическая отрасль (один из крупнейших экспортеров) испытывает нехватку коксующегося угля, что приводит к спаду в производстве. В свою очередь, аграрии жалуются на низкие уровни осадков, что угрожает большими потерями озимых культур. Эти факторы, а также необходимость закупки газа, будут стимулировать покупку иностранной валюты", - сказал эксперт.

Также Шевчишин отметил растущую озабоченность западных партнеров и Украины относительно скопления подразделений вооруженных сил РФ вблизи границ Украины и активизацию боевых действий на линии разграничения. Это ограничивает активность нерезидентов, которые, пользуясь сильными уровнями гривни, покупают валюту и выходят из ОВГЗ.

"В ближайшей перспективе гривня может еще несколько укрепиться на фоне избыточного предложения валюты до уровня 26-26,1 гривен за доллар США. После того как предложение на рынке стабилизируется, курс может вернуться к предыдущим отметкам", - сказал Шевчишин.

Что сулит завершение года

Прогноз курса на последние недели 2021 года является оптимистичным, так как, по словам аналитика Болтяна, соотношение негативных и позитивных факторов пока в пользу продолжения роста национальной валюты. Средний диапазон колебания курса продажи наличного доллара США в Украине, очевидно, будет колебаться в рамках 25,80-26,45 грн/долл.

"В декабре, под конец года, активного роста гривни не ждём, так как население будет проводить обратную конвертацию из долларов и евро в гривну. Вероятно, что те, кто долго ждал девальвации, разочаруются и будут конвертировать накопления для заграничных поездок или крупных предновогодних покупок по акционным ценам. А если люди массово продолжат конвертировать доллары, то это однозначно не поддержит идею девальвации гривни", - сказал эксперт, добавив, что достаточность золотовалютных резервов Украины также является причиной для ожидания стабильности курса гривни.

Судя по всему, в ближайшее время не ожидается значительных штормов для национальной валюты.

При этом эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, но украинский бизнес находит возможность как-то приспосабливаться к работе в "красной" зоне, темпы вакцинации в Украине, хоть и медленно, но растут, поэтому очередной переживаемый нами локдаун не должен существенно повлиять на экономическую ситуацию в стране и на курс гривни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter