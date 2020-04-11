Баланс недели: правительство анонсировало рестарт экономики и запустило приложение для отслеживания украинцев, а инфляция идет в рост

На уходящей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах правительства при снижении динамики заболеваемости коронавирусом в конце апреля начать ослабление карантинных мер. По его словам, процесс будет проходить в несколько этапов: сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста и восстановится движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать «рестарт экономики».

При этом, как пояснил Шмагаль, с ослаблением одних карантинных мер будут ужесточаться другие.

«Так как угроза расширения коронавируса через три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для людей старшего возраста, студентов и школьников карантин будет продолжен», - сказал он.

Поскольку слова премьера были отчасти восприняты как заявление о прекращении карантина уже в апреле, впоследствии он уточнил, что Кабмин вернется к этой дискуссии не ранее мая, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Сразу после нормализации эпидемиологической ситуации Шмыгаль пообещал представить план по запуску экономики. Детали этого плана пока не известны, а заторможенная введенными ограничениями и отсутствием эффективных мер поддержки экономика получает лишь разовые подачки. В частности, на уходящей неделе правительство расширило перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина, за счет объектов строительных работ, почтовой и курьерской деятельности, предприятий по сбору и заготовке отходов, заведений торговли стройматериалами и химчисток.

В период жестких ограничений власти страны планируют подбросить украинцам немного денег. На уходящей неделе анонсирован старт доплат в одну тысячу гривен для пенсионеров, получающих менее пяти тысяч гривен, уже со следующей недели, а также начата разработка программ выплат людям с низкими доходами, безработным, малообеспеченным семьям с детьми, малому и среднему бизнесу.

Кроме того, правительство совместно с Национальным банком разработало две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса. В основе первой - переформатированная программа доступных кредитов для предпринимателей «5-7-9», которая позволит рефинансировать существующие кредиты. В Кабмине заверили, что внедрение этих программ начнется в ближайшее время, а механизмы помощи предпринимателям уже разрабатываются.

Ужесточение правил карантина

Становится понятно, что с завершением карантина жизнь украинцев уже не будет прежней. На уходящей неделе премьер Шмыгаль заявил о необходимости внедрения новых социальных стандартов жизни, включая новые транспортные нормы и нормативы социальной дистанции, а также правила нахождения в закрытых помещениях и учреждениях.

Одним из элементов новой жизни для украинцев станет запущенное на уходящей неделе мобильное приложение «Дій вдома» для контроля за соблюдением самоизоляции или обсервации с использованием данных геолокации. Приложение будет в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны лиц, которые потенциально контактировали с инфицированными людьми, а также на телефоны граждан, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В Министерстве цифровой трансформации представили карту, которая демонстрирует нарушения правил самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы после 17 марта. Согласно данным этой карты, нарушители есть практически во всех регионах Украины, большая часть из которых находится в Киеве, Киевской области и на западе страны, что логично с учетом географической структуры распространения заболевания.

Запустят ли печатный станок?

Инициативы властей относительно поддержки украинцев в период кризиса требуют огромных денежных средств, которых у нашей страны из-за дефицитного бюджета нет. На уходящей неделе в экспертных кругах разгорелись жаркие дискуссии о том, стоит ли Украине прибегнуть к эмиссии денег по примеру США, где власти приняли беспрецедентное решение о денежной помощи экономике в два триллиона долларов.

Ярым сторонником подобных механизмов является глава совета Национального банка Богдан Данилишин. Неделей ранее совет отменил запрет на покупку НБУ государственных ценных бумаг, но в ответ на это в правлении регулятора в очередной раз заявили, что не будут кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа, считая соответствующее решение совета рекомендациями.

На уходящей неделе Данилишин выступил с жесткой критикой действий правления НБУ. В случае отсутствия положительного решения правления НБУ о выкупе ОВГЗ на вторичном рынке Данилишин предложил Кабмину реструктуризировать обязательства по ОВГЗ на 128 миллиардов гривен перед резидентами и на двадцать миллиардов - перед нерезидентами, то есть, выдать владельцам облигаций вместо денег новые бумаги.

Однозначного мнения относительно этой инициативы в правительстве нет. В частности, заместитель министра экономики Сергей Николайчук считает, что такая политика приемлема в условиях, когда ставки близки к нулю, а не в украинских реалиях с учетной ставкой в десять процентов годовых.

«У НБУ еще есть большой потенциал «классического» смягчения из-за снижения ставки до того, как запускать «нетрадиционные» методы. Зато финансирование бюджета за счет средств центрального банка - это концептуально иной подход, который приведет к разбалансировке финансовой системы страны и создаст лишь дополнительные проблемы для экономики и благосостояния населения. «Легкие решения» обычно дают противоположные результаты», - заявил он.

О неприемлемости предложенной политики включения «печатного станка» Нацбанком заявляют и эксперты. Так, директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что предложенные меры будут эффективны лишь для свободно конвертируемых валют, и то положительный эффект будет временным.

Перспективы замедления экономики и ускорения инфляции

Пока одни чиновники и эксперты на уходящей неделе ломали копья в спорах о рисках эмиссии денег, другие рисовали неутешительные сценарии развития событий в экономике.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство прогнозирует падение украинской экономики в 2020 году на 4,8 процента и рост безработицы до 9,4 процента. В то же время, один из ключевых официальных кредиторов Украины - Всемирный банк - настроен не так пессимистично, ожидая падение отечественной экономики в этом году на три с половиной процента и ее рост на три процента уже в следующем году.

Потребительская инфляция, по прогнозам Всемирного банка, в текущем году ускорится с нынешних темпов около двух процентов почти до девяти, но при ожидаемых темпах роста бюджетного дефицита по итогам года до пяти процентов ВВП, а не семи с половиной, как предлагает правительство.

Тем временем, в Украине внеплановыми темпами подорожали овощи борщового набора, гречка, цитрусовые и туалетная бумага. В Национальном банке объяснили это как повышенным спросом на данные «индикаторы кризиса», так и сужением предложения товаров из-за введенных ограничительных мер.

Также в НБУ отметили влияние на инфляцию мартовской девальвации гривни. По информации регулятора, валютный рынок уже успокоился, и предложение валюты превышает спрос. Но на уходящей неделе гривня после четырехдневного укрепления снизилась к доллару на десять копеек в среду и еще на шесть копеек – в четверг – до 27,26 гривни за доллар по официальному курсу. По сведениям участников рынка, это связано с продолжением оттока средств нерезидентов из ОВГЗ, которые на уходящей неделе сократили объем вложений еще на два миллиарда гривен, или до уровня декабря прошлого года.

В Национальном банке уже анонсировали пересмотр прогноза по инфляции на текущий год с ожидаемых пяти процентов, но заверили, что годовой показатель не будет выше десяти процентов. Опять же, при нынешних условиях – без непредвиденных мер наводнения экономики деньгами. По оценкам НБУ, существенного падения экономики Украины при заключении новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом не будет.

Сможет ли Украина возобновить сотрудничество с ключевым кредитором и провести секвестр бюджета, станет очевидно уже на предстоящей неделе, когда запланировано рассмотрение на внеочередной сессии Верховной Рады необходимых для выживания страны в кризисных условиях законов.

Ольга Гордиенко