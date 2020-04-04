Баланс недели: Рада запускает рынок земли и меняет главу Минфина, а правительство в условиях кризиса индексирует пенсии

Уходящая неделя ознаменовалась поистине эпохальным событием. Парламентарии на внеочередном заседании, не испугавшись опасности заразиться коварным коронавирусом в сессионном зале Верховной Рады, наконец-то, приняли закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 июля 2021 года запускается рынок земли.

Этого рынка в Украине не было последние сто лет, а с 2001 года парламент под нажимом популистов и аграрных лоббистов ежегодно продлевал мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

За последние два десятка лет можно было основательно подготовиться и запустить рынок земли. Но народные депутаты предыдущих созывов были явно не заинтересованы в решении вопроса. Они спекулировали на том, что нельзя совершать «святотатство» в виде распродажи украинской земли.

За эти годы родилось бессчетное количество страшилок, которыми запугивали народ в обмен на поддержку на очередных выборах.

В то же время, в Украине прекрасно функционирует теневой рынок земли: любой желающий с деньгами при помощи различных схем может стать владельцем вожделенного пая.

И вот в предпоследний день марта 2020 года Рада завершила многомесячную эпопею по рассмотрению законопроекта. При этом ряд парламентариев из лагеря противников рынка не спешат признавать свое поражение - зарегистрировали постановления об отмене финального голосования по закону. Поэтому документ не может быть передан на подпись президента, пока Рада не отклонит эти проекты постановлений.

Из-за общенационального карантина депутаты весь апрель планируют работать в комитетах и не проводить пленарных заседаний, поэтому вступление в силу закона может затянуться. Если только президент Владимир Зеленский не решит созвать внеочередное заседание, чтобы побыстрее поставить точку в земельной реформе.

Анализируя принятый закон, нужно отметить, что он отличается от либерального варианта, который разрабатывал отправленный в начале марта в отставку Кабинет Алексея Гончарука.

К примеру, рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года, а не с 1 октября 2020 года, как рассчитывали изначально.

Саму реформу будут проводить в два этапа. На первом - право собственности на участки смогут получать только физические лица граждане Украины. У них будет ограничение в размере ста гектаров в одни руки. Второй этап реформы стартует с 1 января 2024 года. Тогда это право получат юридические лица, но для них ограничение составит десять тысяч гектаров.

Закон запрещает продажу земли иностранцам, компаниям, которые принадлежат гражданам России, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить, или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют санкции.

Также запрещается продажа коммунальных и государственных земель. То есть, продавать будут паи, находящиеся в частной собственности. Также исключается продажа участков, расположенных на временно оккупированной территории: их можно будет только передать по наследству.

Очевидно, что принятие закона в таком урезанном варианте значительно уменьшает потенциальный приток инвестиций от иностранных компаний. Вместе с тем, его можно в какой-то мере назвать компромиссным, ведь у украинцев до сих пор неоднозначное отношение к данной реформе. Кроме того, у государства есть более трех лет, чтобы разработать механизмы продажи земли юридическим лицам.

Как ни крути, это намного лучше, чем полный запрет на продажу земли, который остался только в таких «передовых» странах, как Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба и Конго.

Припертые к стенке

Говоря о запуске рынка земли, важно отметить, что депутаты этот закон принимали в авральном порядке не от хорошей жизни.

Земельная реформа является одним из двух ключевых условий Международного валютного фонда, при выполнении которых Украина сможет рассчитывать на новую программу сотрудничества со своим основным кредитором.

Второе условие - принятие закона о банковском регулировании, который депутаты на том же историческом заседании приняли в первом чтении.

Перед рассмотрением этих документов президент Зеленский обратился к депутатам и заявил, что Украина в нынешних условиях без денег МВФ долго не протянет.

«Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон… Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно, это кровь для нашей экономики», - сказал он с трибуны парламента.

Главе государства вторил и премьер-министр Денис Шмыгаль, по словам которого наша страна в этом году должна погасить около 9 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам. Однако, из-за пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса правительство вынуждено направлять бюджетные средства в первую очередь на защиту здоровья и жизни украинских граждан. А на погашение долгов денег нет. Поэтому без помощи МВФ и других кредиторов Украину ожидает дефолт.

«Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверняка нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Это очень страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы, конечно, его не хотим и не предполагаем такого развития событий», - подчеркнул премьер.

После заседания Рады эксперты сошлись во мнении, что МВФ уже в ближайшее время может принять положительное решение по новой программе сотрудничества с Украиной.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ожидает, что реальное финансирование может начаться уже в конце апреля.

«Скорее всего, мы идем на программу с МВФ, которая может реалистично начаться; первые деньги мы можем получить даже в конце апреля. Соответственно, это означает, что мы можем пройти по базовому сценарию без дефолта», - считает эксперт.

Глава правительства на закрытой встрече с представителями бизнеса отметил, что Украина уже получила «позитивный сигнал» от МВФ и Всемирного банка, поэтому он ожидает начало финансирования в ближайшее время.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассчитывает, что сразу же после окончательного принятия закона о банковском регулировании Украина может получить первый транш кредита МВФ в объеме около 4 млрд долл.

Смена главы Минфина и индексация пенсий

Эпидемия коронавируса, спровоцировавшая мировой экономический кризис, больно ударила по экономике Украины. По данным Госказначейства, государственный бюджет за январь-март 2020 года получил 210,7 млрд гривен доходов, что на 27,6 млрд гривен, или на 11,6 процента ниже планового показателя.

И если план по налогам и сборам в первом квартале был перевыполнен на 200 млн гривен, то показания работы таможни никак нельзя назвать успешными. Только в марте служба недополучила 5,5 млрд гривен. При этом в январе и феврале таможенники недовыполнили план на 13 млрд гривен.

Учитывая проблемы с наполняемостью казны, правительство решило существенно урезать доходную часть бюджета и перекроить расходную. Однако народным депутатам предложенный вариант пришелся явно не по вкусу, потому они на уходящей неделе провалили голосование по бюджетным изменениям, отправив документ на доработку.

При подготовке первоначального варианта секвестра возник серьезный конфликт между главой правительства и министром финансов Игорем Уманским, назначенным на должность 4 марта. Более того, глава Минфина направил Шмыгалю представления на увольнение глав таможенной и налоговой служб – Максима Нефедова и Сергея Верланова.

Пока не совсем ясно, какая кошка пробежала между ними, но в итоге, по предложению Кабмина, Рада на внеочередном заседании неожиданно уволила проработавшего всего три недели в должности Уманского, назначив на его место молодого экономиста с богатым опытом работы в госорганах Сергея Марченко.

Кстати, премьер пообещал на следующей неделе подготовить такой проект изменений госбюджета-2020, который депутаты точно утвердят. А «обновленная» смета страны крайне необходима правительству не только для эффективной борьбы с коронавирусом и его последствиями, но и для решения острых социальных проблем.

Дело в том, что на уходящей неделе Кабмин принял ряд социальных решений, направленных на поддержку пенсионеров.

Так, с 1 апреля устанавливается ежемесячная выплата в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен. Кроме того, будет выплачено единовременное пособие 1000 гривен пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

Более того, Кабмин принял решение о проведении индексации пенсий украинцам с мая на 11 процентов. И хотя средний размер повышения составит около 260 гривен, но с учетом количества пенсионеров это выльется в громадную сумму.

«Инициативы требуют принятия изменений в бюджет, которые мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и мало защищенные лица прежде всего нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле», – отметил премьер.

Спасение слабеющей экономики

Даже в случае получения кредита МВФ и оперативного секвестра госбюджета, головной боли у власти явно не убавится.

Из-за карантина с 12 марта фактически заморожена работа большей части экономики. Продлится это, как минимум, до 24 апреля. Вынужденный простой приводит к недопоступлениям по налогам и сборам, он также стал серьезным испытанием для украинцев. Отсутствие работы и, соответственно, зарплаты у значительной части населения может обернуться серьезным кризисом для власти.

Данные, полученные украинской аналитической компанией Research & Branding Group, говорят о том, что почти половина украинцев (40 процентов) не имеют финансовых сбережений на период карантина. Только у 13 процентов опрошенных есть деньги, которых хватит на несколько недель, у 17 процентов есть средства на один месяц карантина. Кроме этого, 68 процентов опрошенных не делали товарных запасов на период карантинных ограничений. 36 процентов украинцев выразили уверенность, что карантин существенно ухудшит их материальное положение, и только 19 процентов считают, что ничего в финансовом плане для них не поменяется.

Ранее экономисты указывали, что Украина для борьбы с коронавирусом пошла по пути богатых стран, приостановив работу значительной части народного хозяйства. Это не может долго продолжаться, ведь у подавляющего числа украинцев нет таких сбережений, чтобы не работать несколько месяцев. Поэтому жизненной необходимостью является хотя бы частичный запуск экономики.

И на уходящей неделе премьер стал все чаще говорить о том, что Кабмин подумывает существенно смягчить карантинные меры.

«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор», - сказал глава правительства.

По его словам, разработано несколько сценариев выхода из карантина. Все будет зависеть о того, как страна пройдет пасхальные праздники. Именно на этот период многие специалисты прогнозируют всплеск заболеваемости. Если динамика по заболеванию будет положительной, то в конце апреля правительство сможет начать постепенное послабление карантинных мер в экономике.

«Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Первое – на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже в начале мая начать «рестарт экономики», - подчеркнул Шмыгаль.

При этом премьер добавил, что постепенный запуск экономики не означает, что не будут ужесточаться другие карантинные меры.

Примечательно, что на уходящей неделе Минздрав уже разрешил работу продуктовых рынков при условии соблюдения ими некоторых условий как со стороны персонала, так и покупателей.

Кроме того, правительство расширило список разрешенной во время карантина деятельности. Речь идет о продаже запчастей для транспортных средств, в том числе, для тракторов и другой сельскохозяйственной техники; продаже суточного молодняка домашней птицы; функционировании всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Как нефтяная война повлияет на Украину

Помимо пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, одной из главных глобальных тем остается ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Начавшееся в начале марта противостояние не утихает, а вслед за этим продолжают падать цены на «черное золото».

Так, в первом квартале 2020 года нефть марки Brent рекордно подешевела на 66 процентов, WTI - на 67 процентов. По состоянию на 1 апреля фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 25,41 доллара за баррель, а WTI - до 20,11 доллара за баррель.

Такие низкие цены могут оставаться в течение довольно длительного периода. При этом никто не может спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса, а на мировых рынках возобновится экономическая активность.

Что касается украинцев, то главный вопрос состоит в том, как это скажется на отечественной экономике и на ценах на топливо.

По данным Антимонопольного комитета, с декабря 2019 года цены на бензины и дизтопливо на украинских АЗС упали в среднем на 13 процентов. При этом в комитете уверены, что есть потенциал к более существенному снижению цен. Это АМКУ попытался донести до руководителей крупных сетей АЗС на встрече, состоявшейся на уходящей неделе.

«Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен», - отметили Антимонопольном комитете.

Между тем, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не так оптимистичен в прогнозах. По его данным, благодаря стабилизации валютного курса стоимость бензина на украинских АЗС действительно имеет потенциал к снижению на около 3 гривен за литр. Но Куюн также отмечает, что из-за карантина падает деловая активность, что повлечет за собой снижение продаж на АЗС, которые могут для компенсации увеличить наценку либо сократить часть персонала.

Достаточно туманными выглядят перспективы украинских компаний, добывающих нефть и газ. Представители крупнейшей нефтедобывающей компании страны «Укрнафта» заявили, что без поддержки руководства государства предприятию грозит финансовый коллапс и остановка производства из-за падения спроса на нефтепродукты и рекордного снижения цен на нефть.

Компания предложила правительству ввести для нефтегазодобывающих компаний «налоговые каникулы» по уплате рентных платежей сроком до конца 2020 года, или изменить Налоговый кодекс, временно снизив ставки рентной платы для нефти и конденсата до 6 процентов.

Предстоящая неделя также обещает быть насыщенной экономическими новостями. В фокусе внимания останется коронавирус и его влияние на отечественную и мировую экономики. Кроме того, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять изменения в бюджет и закон о банковском регулировании во втором чтении, что откроет дорогу к старту новой программы сотрудничества с МВФ. Уже со следующей недели погодные условия позволят большинству городов завершить отопительный сезон, а Госслужба статистики опубликует данные по инфляции в марте.

Дмитрий Шварц