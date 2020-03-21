Баланс недели: в Украине остановился транспорт, закончилась валюта и замедлилась экономика

Уходящая неделя, учитывая рост масштабов пандемии коронавируса и связанной с этим истерии на мировых рынках, не принесла хороших новостей украинской экономике.

Поскольку китайский вирус распространяется по Украине – к концу недели количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до трех десятков – введенные в стране неделей ранее карантинные меры по решению властей дополнились транспортной блокадой. На уходящей неделе Кабинет министров запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Пока авиаперевозчики осуществляют последние экстренные рейсы, собирая застрявших из-за транспортного коллапса украинцев из других стран. На эти цели Кабмин уже выделил из резервного фонда государственного бюджета свыше четырех миллионов долларов, которые будут использованы для авиационной эвакуации десятков тысяч наших граждан.

Вместе с авиаперевозчиками прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки «Укрзализныця». В Кабмине заверили, что принятые решения не ограничивают проведение экспортно-импортных операций, но движение товаров на границе Украины осуществляется с задержками, а национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» уже заявила о возможном увеличении срока доставки международных отправлений.

Кроме того, на заседании в среду Кабмин принял решение ограничить междугородние пассажирские перевозки, включая железнодорожные, авиа- и автобусные, а также запретил работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

Перевозки внутри городов могут осуществляться наземным транспортом, если в салоне не более десяти пассажиров одновременно. Но после закрытия метро количество наземного пассажирского транспорта особо не увеличилось, поэтому данное правило повсеместно нарушается.

Помимо ограничения работы транспорта, в Украине на время карантина запретили проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек, а также работу ресторанов и кафе, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, салонов красоты, учреждений культуры и гостиниц.

В то же время, бесперебойно работают продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, банки и почта. Многие компании по рекомендации властей перевели сотрудников на удаленный режим работы, а госучреждения, включая налоговую службу и центры коммунального сервиса, перешли на онлайн-общение с гражданами.

Между тем, поздно вечером в пятницу Кабмин в третий раз за неделю решил ужесточить превентивные меры и ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что подобные ограничения введены во многих странах мира, где зафиксированы вспышки коронавируса. А политические лидеры стран-членов Европейского Союза согласились закрыть внешние границы ЕС на тридцать дней.

Коронамобилизация

Помимо усиления карантинных мер, украинские власти готовятся к возможной эпидемии и активно мобилизуют ресурсы.

В частности, Кабинет министров создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также планирует перенаправить на борьбу с возможной эпидемией средства, предусмотренные на инвестиционные проекты в Государственном фонде регионального развития. По оценкам Счетной палаты, в госбюджете страны есть, как минимум, пять миллиардов гривен, которые можно перенаправить в поддержку медицины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил о достигнутых договоренностях с представителями крупного бизнеса о создании отдельного фонда объемом около двенадцати миллиардов гривен для поддержки медицинской сферы.

Чтобы поддержать бизнес и граждан в это непростое время, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, смягчающий требования налогового законодательства. Он предусматривает неприменение штрафных санкций по налоговому законодательству с начала марта до конца мая, мораторий на проведение выездных проверок до конца мая и продление срока подачи налоговых деклараций для физических лиц до июля.

Также закон отсрочивает уплату налога на землю и на коммерческую недвижимость до конца апреля, на этот же период освобождает от уплаты единого социального взноса физлиц-предпринимателей и откладывает введение фискализации на три месяца.

Еще закон временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам и регламентирует оплату больничных людям на самоизоляции за счет Фонда социального страхования в размере половины средней заработной платы, независимо от страхового стажа.

Чтобы стимулировать граждан соблюдать карантин, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам социальной политики, финансов и экономического развития просчитать механизм компенсации гражданам затрат на оплату коммунальных услуг на период действия ограничительных мер. Социальные работники будут оказывать помощь в оплате коммунальных услуг одиноким гражданам на соцобеспечении, а получатели субсидий и льгот сохранят их в случае несвоевременной оплаты коммуналки.

Кроме того, по распоряжению президента, украинские пенсионеры с пенсиями менее пяти тысяч гривен получат доплату в размере одной тысячи гривен.

Чтобы оплатить все эти расходы, украинские власти рассчитывают на помощь Международного валютного фонда, который заявил о готовности мобилизовать триллион долларов для помощи странам-участницам в период эпидемии. Согласно заявлению главы Национального банка Якова Смолия, Украина уже проводит соответствующие консультации с МВФ и ожидает результата переговоров в ближайшие недели.

Пропавшая валюта

Транспортный коллапс в комплексе с выросшим под действием паники спросом на валюту привел к тому, что в начале недели украинские банки столкнулись с нехваткой наличных долларов.

В результате, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, продолжая проводить только безналичные валютно-обменные операции. В Национальном банке объяснили нехватку наличной валюты в кассах банков проблемами с ее доставкой из-за прекращения авиасообщения с другими странами, но пообещал скоро решить вопрос. К концу недели в НБУ заявили, что регулятор уже подкрепляет кассы банков наличными евро и ожидает крупную партию наличных долларов.

Несмотря на призыв НБУ покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы, граждане продолжают выстраиваться в очереди возле банков и обменных пунктов, скупая валюту. С начала марта украинцы купили ее на сумму свыше двух миллиардов долларов, а гривня после падения на предыдущей неделе на пять процентов за уходящую неделю просела еще на шесть.

Чтобы успокоить рынок, на уходящей неделе Нацбанк продолжил активно продавать валюту из резервов, и как неделей ранее, продал около миллиарда долларов. В НБУ обещают не водить никаких ограничений на рынке и продолжать продавать валюту для сглаживания чрезмерных колебаний.

По оценкам экспертов, такая тактика является правильной, поскольку без интервенций НБУ девальвация гривни была бы более глубокой и стремительной, а потери бизнеса и граждан из-за такой девальвации - более существенными.

«В прошлом году НБУ пополнил резервы почти на восемь миллиардов долларов, сдерживая курс. Сейчас происходит обратный процесс. Это практика почти всех центральных банков: так сглаживается амплитуда колебаний», - прокомментировал ситуацию УНИАН аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

К концу недели на валютном рынке наметились признаки стабилизации. По официальному курсу, гривня в пятницу впервые после двухнедельного падения укрепилась до 27,74 гривни за доллар, на межбанковском валютном рынке – до 27,45/27,55 гривни за доллар, а в обменных пунктах Киева осталась на уровне среды и четверга - 28,50 гривни за доллар.

Страдающая экономика

Нерадостные новости на уходящей неделе обнародовала Государственная служба статистики. По ее данным, рост экономики Украины в 2019 году составил лишь 3,2 процента, не достигнув ожидаемого экспертами и властями максимального показателя за последние восемь лет в 3,5 процента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль честно заявил, что Украина должна готовиться к экономическому кризису, который практически неизбежен вследствие надвигающегося мирового финансового кризиса.

В Национальном банке уверяют, что наша страна более подготовлена к новым испытаниям, чем к предыдущим трем кризисам 1998, 2008 и 2014 годов, поскольку есть достаточные международные резервы, стабильная банковская система, безопасный уровень госдолга к ВВП, практически бездефицитный платежный баланс и низкий показатель инфляции.

Кроме того, как пояснили в НБУ, благодаря падению мировых цен на нефть и снижению спроса на газ, Украина в этом году сэкономит на импорте около пяти миллиардов долларов, а снижение притока валюты от трудовых мигрантов будет с лихвой компенсировано замедлением оттока валюты для туристических целей.

При этом цены на экспортируемое из Украины зерно и кукурузу просели всего на десять процентов, а спрос на эту продукцию в мире вряд ли снизится, потому что люди будут хотеть есть даже в кризис и в условиях карантина.

В то же время, в НБУ признали потенциальное негативное влияние на экономический рост Украины и уже анонсировали снижение прогноза на 2020 год с 3,5 процентов, прогнозируемых ранее.

По оценкам Центра экономической стратегии, в текущем году украинскую экономику ждет даже не замедление роста, а падение.

«Это будет означать и падение доходов. Ситуация все еще остается очень неопределенной, потому сейчас лучше не совершать большие покупки, отложить их до лучших времен и максимально накоплять доступные деньги на своих банковских счетах», - посоветовал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Следующая неделя, к сожалению, не обещает хороших новостей. Губительный для бизнеса карантин продолжится, но у страны нет выбора, поскольку количество заболеваний неуклонно растет.

В то же время, в конце уходящей неделе Китай, откуда и пришел поглотивший мир вирус, впервые заявил об отсутствии новых случаев заболевания в эпицентре эпидемии – провинции Ухань. Значит, у человечества есть надежда на исцеление. И скоро мы узнаем цену переживаемых планетой драматических испытаний.

Ольга Гордиенко