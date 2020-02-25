Удар коронавируса по глобальной экономике. Что ждет Украину

Коронавирус продолжает лихорадить мир. Несмотря на заявление Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, что пик эпидемии в Китае - центре вспышки заболевания - пройден, новая «чума 21 века» не собирается отступать. Количество пациентов в КНР, у которых выявлен COVID-19, продолжает расти. За последние сутки от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, в Китае скончался 71 человек, количество инфицированных увеличилось на 508 человек. В целом, в Поднебесной COVID-19 был обнаружен у 77 658 человек, погибли 2663 человека, 27 323 пациента выздоровели. По сей день в стране блокированы города-миллионники, сотни предприятий остановили работу.

Несмотря на все, принятые китайской стороной, меры, вирус продолжает распространяться за пределами КНР. Случаи заражения выявлены в 36 странах, число заразившихся достигло 2438 человек. Таким образом, общее количество инфицированных по всему миру превысило 80 тысяч человек.

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Вторым крупнейшим очагом вируса является Южная Корея, где подтверждены 893 инфицированных, 9 человек скончались. Добралась зараза и до Европы. Острая вспышка заболевания зафиксирована в Италии. Подтверждено 230 случаев заражения, семь заболевших скончались. Десять городов в северных регионах Ломбардия и Венето изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома. В так называемую «красную зону» попали муниципалитеты Во'Эуганео и Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано. Власти запретили въезжать или выезжать из районов вспышки. Закрыты школы, магазины, музеи, государственные учреждения работают в ограниченном режиме. Полиция и, при необходимости, вооруженные силы будут уполномочены обеспечивать соблюдение правил поведения в экстренной ситуации. Несоблюдение мер может наказываться в соответствии со статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф и арест на срок до 3 месяцев.

Страны-соседи Италии заявили, что не исключают осложнения ситуации и уже готовятся и принятию жестких мер изоляции.

Для Украины положение дел осложняется тем, что в Италии работает достаточно много наших граждан, которые могут пожелать вернуться на родину. Кроме того, Италия – один из лидеров Европы по туризму. Поэтому миграцию достаточно сложно контролировать.

Вирусный удар по экономикам

Все происходящее не могло не отразиться на глобальной экономике. Цены на нефть и газ обвалились до годового минимума, в рост идут только котировки золота. Так реагируют инвесторы на новости о распространение коронавируса. Теряют в цене и американские акции, японские и европейские фондовые индексы. Особенно упали базовый индекс Австралии и Новой Зеландии.

Международный валютный фонд уже сделал неутешительный прогноз – коронавирус замедлит рост мировой экономики на 0,1 процентных пункта, до 3,2%. Но это - в лучшем случае, если экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. То есть, воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным.

Между тем, как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, Фонд рассматривает и более пессимистичные сценарии, согласно которым распространение вируса продолжится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономики будут длительными.

«МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий, который может предоставить гранты для облегчения бремени задолженности нашим беднейшим и наиболее уязвимым членам», - подчеркнула Георгиева.

Удар коронавируса по глобальной экономике осложняется еще тем, что она и так стоит на пороге новой волны кризиса. Его прогнозируют уже второй год подряд все международные институты, фиксируя замедление роста во всех отраслях.

Что ждет Украину

Пока в нашей стране заболевшие коронавирусом не выявлены. Власти принимают меры по контролю ситуации внутри страны, в том числе приезжающих в Украину. Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что сделано все возможное для оперативного реагирования.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверяет, что негативных последствий для украинской экономики из-за эпидемии коронавируса в мире пока не наблюдается.

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По его словам, министерство мониторит ситуацию, а экспорт товаров из Украины в Китай, несмотря на распространение там заболевания, продолжается. «У нас есть определенный экспорт, мы продаем товары в Китай. Но большинство товаров - там есть и масло, и другие пищевые товары, они не будут затронуты», - подчеркнул министр.

Между тем, тревожная нотка в его словах все же проскочила: «Украина продолжает импортировать из Китая определенные потребительские товары, хотя в целом импорт именно китайских товаров снизился. Это, с одной стороны, возможно, как-то влияет на экономику, но с другой стороны, это позволяет украинскому бизнесу зайти в эту нишу и развиться. То есть, это – возможность».

Иного мнения придерживается старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач. Она считает, что ситуация в Китае, где разразилась эпидемия коронавируса, может сократить приток инвестиций в Украину. В прошлом году наша страна получила более 4 млрд долларов портфельных инвестиций, а сейчас перспектива продолжения этого тренда находится под большим вопросом.

«Пассивность инвесторов стала одной из причин низких результатов последнего размещения ОВГЗ Министерством финансов. Если этот тренд продолжится, то он окажет влияние на курс национальной валюты», - отметила Головач и добавила, что Всемирный банк не ожидает значительных рисков для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса при условии, что через месяц волна заболеваний пойдет на спад.

Член Совета НБУ Виталий Шапран обращает внимание, что первые принятые меры противостояния эпидемии коронавируса в Италии показывают, что вирус наносит большой удар по экономической активности населения из-за карантина. Он допускает, что эффект может быть куда большим, чем мы можем себе представить. «Прогнозировать тут сложно, так как и экономика КНР сейчас далеко не в тонусе, для проблем ей достаточно небольшого толчка», - сказал эксперт.

Ведущий аналитик Института социально-экономической трансформации Слава Черкашин считает, что, скорее всего, давление на экономики от коронавируса будет краткосрочным, и не окажет серьезного влияния на восстановление отечественной экономики.

«Единственный фактор - китайский импорт, с которого собирают НДС на границе. Об этом может идти речь, причем потенциально (объем составил 9,1 млрд долларов по прошлому году). В целом, пробел в 150-190 млн долларов налога - не критично, но чувствительно, тем более на фоне тотального невыполнения бюджета со стороны таможенных органов. Второй аспект замедления китайского импорта - возможные срывы сроков поставок оборудования, товаров и последствия этого для украинских компаний, имеющих налаженные производственные цепочки с КНР. Иных особенных рисков пока не наблюдается», - подчеркнул эксперт.

Президент Инвестиционной Группы УНИВЕР Тарас Козак отметил, что пока ситуация с коронавирусом непонятная, поэтому не исключены несколько сценариев, в том числе для Украины.

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«Если несколько дней назад считалось, что эпидемия в мире пошла на убыль, в частности, в Китае количество выздоровевших превышало количество заболевших в день, то за последние 2-3 дня ситуация существенно изменилась. Новые массовые случаи в Японии и Италии повышают угрозу пандемии. В связи с этим можно выделить два сценария для Украины. Если в нашей стране не будет эпидемии, то есть, если заболевших не будет, или будут несколько случаев и удастся локализовать проблему, то потенциальные убытки для экономики будут заключаться только в уменьшении мирового спроса на товары украинского экспорта. Можно считать, что такой сценарий условно-положительный, серьезных последствий для Украины не будет. Если же эпидемия распространится в мире и в Украине будут массовые заболевания, следствием которых будут карантины и остановки работы компаний и предприятий, то, в таком случае, возможно сокращение роста ВВП», - сказал эксперт, добавив, что, скорее всего, дело не дойдет до падения экономики Украины даже при худшем сценарии.

Если даже прямой эффект от коронавируса для украинской экономики будет незначительным, то нельзя исключать вторичные эффекты. Они будут зависеть от того, как на происходящее отреагируют рынки. Тем более, риск ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых рынках существует, причем уже в этом году. А для Украины этот год – год пиковых выплат по внешним долгам.

Нана Черная