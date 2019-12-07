Баланс недели: санкции против России, запуск Таможенной службы и новые рекорды гривни

Начало зимы выдалось насыщенным экономическими событиями. Так, на уходящей неделе Кабинет министров на очередном заседании продлил на год - до 31 декабря 2020-го - действие специальных пошлин в отношении российских товаров. Санкции стали ответным шагом на аналогичные решения РФ.

Изначально эмбарго было введено в 2016 году в качестве ответных мер на ограничения со стороны агрессивного северного соседа. В мае текущего года перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России был расширен и коснулся таких групп, как минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Кроме того, список пополнили железнодорожные вагоны из РФ, ввоз которых запрещен с 20 ноября. При этом суммарная стоимость попавшего под эмбарго импорта соответствует стоимости запрещенного в России украинского экспорта.

Запуск Таможенной службы

Заседание Кабмина в среду ознаменовалось также другими, не менее важными решениями. Среди них - запуск Таможенной службы с передачей соответствующих полномочий от находящейся в состоянии ликвидации Фискальной службы создаваемому новому ведомству.

Официальный старт работы новой таможни запланирован на 8 декабря 2019 года.

«Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно. Все-таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой - это челлендж», - прокомментировал решение Кабмина глава Таможенной службы Максим Нефедов, назначенный на данный пост в июле по итогам конкурсного отбора.

Принятие правительством распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию новой службы, в частности, проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода в новую структуру сотрудников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Таким образом, стартовавшая в конце прошлого года реорганизация Фискальной службы путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы идет полным ходом.

Также правительство приняло решение выделить «Укравтодору» 1 млрд гривен на ремонт дорог в 2019 году, а также дало старт реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных железнодорожных маршрутах, о чем не единожды просил бизнес.

Стоит отметить, что допуск частной тяги позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава «Укрзализныци» и протестировать функционирование рынка в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ведомство уже получило предложения от компаний на участие в проекте.

Кадровые перестановки

На уходящей неделе Кабмин также принял ряд важных кадровых решений. В частности, после скандалов с невыплатой больничных и декретных в Фонде социального страхования сменили руководство. Правление Фонда возглавил Олег Коваль, занимавщий должность заместителя министра социальной политики. Также Кабмин сменил руководство в Гоструда и Ипотечного учреждения.

Кроме того, правительство уволило главу правления Национальной акционерной компании «Надра Украины» Ярослава Климовича, а также назначило генерального директора Ривненской атомной электростанции Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом». До этого Кабмин по инициативе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля снял с данной должности Юрия Недашковского.

Кстати, в начале декабря Оржель заявил, что правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических госпредприятий и перезагрузке их набсоветов, отметив, что это не вопрос каких-то отношений между министром и руководителями компаний.

По его словам, у правительства по каждому из предприятий есть определенные позиции, на которых будет основываться решение. Какими будут эти решения - станет ясно уже совсем скоро. С высокой долей вероятности, кадровые перестановки в ближайшее время ожидают «Укрзализныцю». Соответствующие изменения в компании до конца года анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук, без упоминания конкретных фамилий.

Газовые перипетии и новый контракт «Укртранснафты»

Новый виток развития на уходящей неделе получила история с газовым транзитным спором с Россией: 4 декабря в Амстердаме прошли ключевые слушания по делу о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» около 3 млрд долларов в пользу НАК «Нафтогаз Украины» согласно решению Стокгольмского арбитража.

«Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов «Газпрома», которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020», – сообщил исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Еще накануне слушания он прогнозировал, что, в случае положительного решения суда, процесс взыскания продлится со второго квартала и до конца 2020 года.

Погашение задолженности «Газпромом» является принципиальной позицией Украины, и наша страна не намерена от нее отказываться в обмен на заключение нового контракта на транзит российского газа с 2020 года, как того требует страна–агрессор РФ. Действующее транзитное соглашение закончится 31 декабря 2019 года, в связи с чем возникла необходимость заключения нового договора.

Украинская сторона настаивает на долгосрочном контракте, основанном на европейских правилах. Для этого наша страна практически все уже сделала: на уходящей неделе парламент принял закон, который позволит завершить сложную процедуру андбандлинга «Нафтогаза», в частности, выделения из его состава ГТС, в соответствии с энергоправилами Евросоюза.

Запланированный на 5 декабря очередной раунд газовых переговоров Украины и России при участии представителей Еврокомиссии не состоялся, встреча прошла 6 декабря. По ее результатам исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку «Газпром» включил это в «пакет» для переговоров по транзиту.

«Именно это мы и сделали. Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)», – написал он в Facebook.

Витренко заявил, что Украина также готова отозвать свой иск в новом арбитраже, если с «Газпромом» будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через нашу страну после 2020 года.

«Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам», - отметил он.

Топ-менеджер «Нафтогаза» подчеркнул, что наша страна занимает конструктивную позицию, согласно рекомендации европейской стороны.

В комментариях к размещенному посту Витренко отказался комментировать реакцию «Газпрома» на озвученное предложение «Нафтогаза». «Мы не комментируем их позицию», – подчеркнул он.

Более стабильная и прогнозируемая ситуация сложилась с контрактом на транзит российской нефти. На уходящей неделе оператор украинской нефтетранспортной системы госкомпания «Укртранснафта» и российская нефтетранспортная компания «Транснефть» договорились о продлении транзита нефти по территории Украины на 10 лет – до 1 января 2030 года. Это решение позволит загрузить национальную систему транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечить ее безопасную и устойчивую работу.

Новые рекорды гривни и сервисы для украинцев

Не менее плодотворной на уходящей неделе была Верховная Рада. Среди важных инициатив, одобренных парламентариями, стало принятие в первом чтении законопроекта о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS). Этот шаг является предпосылкой для либерализации валютного регулирования и соответствует обязательствам нашей страны в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В Нацбанке заявили, что регулятор рассмотрит возможность повышения лимита на инвестиции за рубеж для физических лиц вдвое - до 100 тысяч евро в год после принятия Верховной Радой пакета законов о противодействии размыванию налоговой базы. В то же время, как отметили в НБУ, полная отмена этого лимита возможна только после внедрения законов BEPS.

Из других важных событий уходящей недели можно отметить сообщение Национального банка о росте международных резервов в ноябре на 2,5%, до 21,9 млрд долларов, а также ноябрьское укрепление гривни по официальному курсу регулятора к доллару на 3,4% - до 23,97 грн/долл.

Кстати, в первую неделю зимы украинская национальная валюта побила очередной рекорд, пять раз обновив четырехлетний максимум. Так, Национальный банк на вторник, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,96 грн/долл. Во все последующие дни уходящей недели официальный курс нацвалюты пробивал новые рекордные отметки и к концу недели достиг уровня 23,72 гривни за доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Из событий уходящей недели стоит отметить и запуск нашей страной приема карт одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay. Теперь держатели этих карт могут их использовать в сети банкоматов и платежных терминалов крупнейшего в Украине госбанка «ПриватБанк». Выход на украинский рынок UnionPay означает новые возможности для отечественного банковского сектора в рамках интеграции в мировую финансовую систему.

Кроме того, на уходящей неделе украинцам стала доступна возможность отправлять и получать мгновенные переводы денег непосредственно во время общения в популярном приложении Viber. Украина стала второй в мире страной после Венгрии, где запущен такой сервис.

Старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова в интервью УНИАН заявила, что к концу 2021 года половина всех расчетов в Украине будет производиться с помощью мобильного телефона, отметив, что наша страна – один из самых развитых рынков в Европе, и очень много новых технологий стартует из Украины.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной. На 9 декабря запланировано проведение в Париже «нормандского саммита», в ходе которого лидеры Украины, России, Германии и Франции будут обсуждать тематику Донбасса и, вероятно, затронут газовый «транзитный» вопрос. Госстат обнародует данные об инфляции за ноябрь, а Нацбанк проведет последний в этом году брифинг относительно монетарной политики, на котором, скорее всего, примет очередное решение о снижении учетной ставки.

Александра Данько