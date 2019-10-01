Конец эпохи мелочи: украинцы больше не смогут рассчитываться мелкими копейками

Более двадцати лет привычно обитавшая в наших кошельках и карманах денежная мелочь уходит в прошлое. С сегодняшнего дня, 1 октября, монеты номиналами в одну, две и пять копеек больше нельзя использовать для расчетов за товары и услуги в магазинах, на рынках и в сфере услуг.

Национальный банк Украины объявил о решении избавиться от мелких монет за три месяца – в конце июня, объясняя этот шаг необходимостью оптимизировать номинальный ряд национальной валюты. Теперь в Украине будет практически такой же номинальный ряд, как в США, Канаде, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии.

Кроме того, решение НБУ позволит избежать путаницы после введения в прошлом году монет номиналами в одну и две гривни, практически идентичных по размерам уходящим из оборота одной и двум копейкам. И по оценкам регулятора, благодаря нововведениям среднее количество монет на одного украинца сократится почти вдвое.

В Нацбанке призвали граждан не паниковать, так как ненужные монеты можно будет бесплатно обменять на платежные номиналы в течение года – в любом банке, в течение трех лет - в «Ощадбанке», «ПриватБанке» и «Райффайзен Банке Аваль».

Для упрощения наличных расчетов в НБУ рекомендовали использовать округление общей суммы покупки в чеке, пользуясь простым математическим правилом: в сторону уменьшения, если сумма заканчивается цифрой до четырех копеек, в сторону увеличения – от пяти до девяти копеек. При безналичных расчетах округления не будет.

Регулятор уже снабдил банкиров соответствующими нормативными документами: с 25 сентября разрешив банкам округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу и относить результаты такого округления на прочие операционные доходы или расходы.

Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы мелочь стала для украинцев раздражителем – за нее практически ничего не купишь. Это особенно заметно после нескольких витков девальвации национальной валюты, которая за два десятка лет обесценилась почти в 14 раз.

Но не грозит ли этот шаг новым скачком потребительских цен?

Призрак инфляции

Национальный банк не ожидает ускорения потребительской инфляции в результате изъятия из оборота мелких монет.

«Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию», - заявил глава НБУ Яков Смолий, поясняя, что речь не идет об увеличении объема денег в обороте.

Уверенность регулятора подтверждается тем, что на последнем заседании правления центробанка по монетарным вопросам в начале сентября, то есть, когда уже было известно о выводе из оборота мелких монет, регулятор в очередной раз принял решение снизить учетную ставку, тем самым подтверждая позитивные инфляционные ожидания.

Согласны с регулятором и эксперты.

«Я уверен, что влияния на инфляцию не будет. В магазинах растет доля безналичных расчетов, на которых отмена мелких монет не скажется. К тому же, мелкие монеты в последнее время в магазинах мало используются, так что их фактическая отмена не будет заметной», - считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По мнению эксперта, не затронет новшество и цены базарных торговцев, для которых округление до одной гривни уже давно стало стандартом.

В то же время, представители отрасли розничной торговли допускают некоторую корректировку цен на продовольственные товары.

«Вывод мелких монет из оборота приведёт к тому, что у поставщиков продукции возникнет потребность пересчитать стоимость товаров для формирования новых цен», - считает директор компании UTG Евгения Локтионова.

Страшный сон директора магазина

В целом, по оценкам ритейлеров, существенных изменений в украинских магазинах после исчезновения мелких монет не будет.

«В данное время ритейлеры не указывают цену с учётом денег номиналом меньше одной гривны. Это касается как традиционных, так и онлайн-магазинов», - говорит Локтионова.

По ее словам, исключением являются операторы продовольственного сектора, но и они, дабы избавляться от мелких денег, используют систему конвертации мелочи в бонусы.

Среди основных преимуществ вывода мелких денег из оборота Локтионова отметила отсутствие потребности в поиске размена для сдачи покупателям и облегчение транспортировки, поскольку большое количество мелких монет проблематично было перевозить по стране из-за их веса и было легче потерять.

В то же время, ритейлеры встречают 1 октября с некоторым опасением, предвидя недовольство части покупателей.

«Больше всего опасений у представителей ритейл отрасли вызывает потенциальная негативная реакция покупателей на то, что они не получат сдачу. Поскольку далеко не все еще понимают, как работает механизм округления», - прогнозирует руководитель направления FMCG (сегмент товаров для частного потребления) Европейской Бизнес Ассоциации Кристина Линиченко.

По ее словам, торговые сети принимают меры по информированию покупателей об изменениях, но некоторой неразберихи в первые дни октября не избежать.

Также Линиченко предрекает некоторые сложности с контролирующими органами.

«Есть категории товаров (алкоголь, сигареты), где цена не может превышать или, наоборот, быть ниже зафиксированной черты. А значит, не ясно, как будут классифицировать контролирующие органы невыдачу монет при выдаче сдачи за покупку таких товаров», - говорит эксперт.

Гости с копилками на пороге

В государственном «Ощадбанке», которому с высокой вероятностью достанется львиная доля паломников с разбитыми копилками, заявляют, что к нововведениям регулятора готовы, обещая с 1 октября бесперебойно принимать у граждан мелкие монеты для обмена на более крупные номиналы.

«На обмен указанных монет Нацбанком отводится три года - до 30 сентября 2022 года. Итак, не следует волноваться или спешить. У всех желающих есть достаточно времени, чтобы сделать это в удобное время», - прокомментировали в банке.

Для ускорения обслуживания банкиры рекомендуют клиентам перед посещением отделения для обмена монет рассортировать их заранее по номиналам: отдельно по одной копейке, отдельно - по две, отдельно - по пять.

Кроме того, как напомнили в «Ощадбанке», трехлетнюю повинность принимать у граждан мелкие монеты для обмена Нацбанк возложил также на «ПриватБанк» и «Райффайзен Банк Аваль», а в течение ближайшего года обменять монеты можно во всех отделениях украинских банков.

В завершение стоит отметить, что заблаговременное объявление Национальным банком решения о выводе из оборота мелких монет не спасает от неизбежного хаоса, ожидающего украинцев в ближайшие дни.

Посетив накануне 1 октября два сетевых супермаркета на столичной Оболони – «Сільпо» и «Эко-маркет», я увидела массу ценников с окончанием на одну, две и пять копеек, но не заметила ни одного объявления для покупателей о прекращении со вторника оборота монет и правилах округления сумм. Кассиры этих супермаркетов говорят: «Что-то об этом слышали, но не получали подробных инструкций».

Расстроили и банкиры. В отделениях «Альфа-Банка» и «Банка Кредит Днепр» в центре столицы мне отказали в просьбе принять на обмен небольшой мешочек мелочи.

В первом банке это мотивировали тем, что монеты выводятся из оборота (хотя я еще раз уточнила, что речь идет об обмене), и вежливо предложили обратиться в «Ощадбанк».

Во втором кассир объяснила свой отказ отсутствием оборудования для пересчета мелочи и предложила обратиться в центральные офисы банков, где должны быть касса пересчета и соответствующее оборудование.

В ближайшие дни украинцам придется проверить, как это жить без мелочи, и куда пристроить ее запасы. Предложу один из рабочих вариантов: подождать сто лет и сдать нумизматам.

Ольга Гордиенко