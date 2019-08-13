Новые старые реформы. Какие экономические перемены грядут в Украине

Президент Владимир Зеленский во время официального двухдневного визита в Турцию, где встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выступил также на украинско-турецком бизнес-форуме. Это мероприятие призвано активизировать сотрудничество двух стран и презентовать потенциальным инвесторам перспективность украинкой экономики. На форуме президент заявил о первоочередных шагах власти, которые сделают Украину особо привлекательной для вложений. Это – открытие рынка земли уже в 2020 году, масштабная приватизация в течение ближайших пяти лет, создание конкурентных правил работы на рынках, упрощение ведения бизнеса, в том числе принятие уже в этом году закона о концессии. По словам Зеленского, все это превратит Украину в «магнит для инвестиций».

«В ближайшие пять лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по пять-семь процентов», - заявил Зеленский.

С учетом того, что в результате парламентских выборов впервые в современной истории Украины в Верховной Раде будет сформировано монобольшинство – пропрезидентской партией «Слуга народа», принять все озвученные Зеленским решения на законодательном уровне не будет проблемой. А значит – реализация задуманного не должна сорваться.

Земельная реформа

Первый и самый важный анонс от президента - в этом году в Украине будет проведена земельная реформа, которая позволит открыть рынок земли уже в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», - сказал Зеленский, добавив, что в нашей стране уже работают турецкие компании, которые владеют землей.

«Надеюсь, что таких компаний станет значительно больше, особенно это касается южной части Украины, где имеется необходимость в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства», - отметил Зеленский.

Эпопея с мораторием на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения началась в 2001 году, когда Верховная Рада приняла закон, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, лишь передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд. Земельный кодекс был принят в том же году. И вдруг, со ссылкой на него же, депутаты установили, что запрет продлевается до 1 января 2005 года, разрешается только обмен, передача в наследство и изъятие земель для общественных нужд. С тех пор мораторий постоянно продлевается, сейчас он действует до 2020 года.

Хотя, нужно отдать должное – на сегодня для реализации земельной реформы сделано немало: принят закон о консолидации земель, заработали земельный кадастр и реестр имущественных прав, между ними даже налажен обмен данными. Вся загвоздка – в законе об обороте земель, который, по замыслу, должен обеспечить прозрачные правила игры на рынке. Для его принятия нужна лишь политическая воля, которой так не хватало ранее – как правительству, так и народным депутатам. Причем и первые, и вторые на всех эфирах и со всех трибун кричат, что рынок нужно открыть и это принесет экономике только плюсы, но есть одно «но» - сделать это без законодательной базы невозможно. Замкнутый круг – рынок необходим, но нет законов, и об этом заявляют сами законодатели…

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Ни правительство, ни нардепов не смущает и тот факт, что на открытии рынка земли давно настаивают и ЕС, и МВФ. Это обязательство Украины выписано как в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, так и в Меморандуме о сотрудничестве с Фондом. Свой вердикт вынес и Европейский суд по правам человека, в котором подчеркивалось, что мораторий нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Это решение было вынесено в рамках дела «Зеленчук и Цицюра против Украины». Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между интересами общества и имущественными правами заявителей. ЕСПЧ пригрозил – в случае продления моратория будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов. Пока он от таких действий воздержался в надежде, что к его рекомендациям прислушаются. В соответствии с законом о выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека, решения ЕСПЧ являются в Украине обязательными к выполнению. В Министерстве юстиции уже заявляли, что компенсации могут составить миллиардные суммы, так как землевладельцев, права которых нарушает мораторий, насчитывается около семи миллионов. Правительство изучало возможность обжалования решений суда, даже была создана рабочая группа, но пока никто не отважился на подобные действия. А по оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долларов ежегодно.

Глава Офиса эффективного регулирования Денис Малюська считает, что для запуска рынка земли необходимо сначала принять законопроект о противодействии рейдерству и обеспечить равный доступ к финансированию всех участников рынка.

«Со своей стороны мы выдвигаем несколько условий для того, чтобы рынок земли успешно работал. Одно из таких условий - это успешная борьба с рейдерством, это вопрос частично Министерства юстиции. Поскольку, если оставить вещи в нынешнем состояни, запуск рынка земли означал бы существенное увеличение захватов и противоправной деятельности, поэтому мы работаем над антирейдерским законопроектом», - сказал Малюська.

По его словам, перед запуском рынка земли необходимо создать институцию, которая обеспечивала бы равный доступ к финансированию всех участников рынка, а также усилить работу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, сделав выполнение процедур более эффективным.

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А вот Национальный банк принял на «ура» анонс Зеленского и заявил, что готов к открытию рынка земли, поскольку она может стать дополнительным активом для предоставления залога по кредиту.

«Земля - это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать как залог по кредиту», - отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с земельной реформой как «пример из учебника по макроэкономике»: «Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок».

Масштабная приватизация

Важным заявлением Зеленского было и то, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, которая уже который год все никак не может стартовать.

«Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов», - сказал Зеленский.

О новом этапе масштабной приватизации для привлечения международных банковских учреждений заявляли и члены команды президента.

«Госбанки должны быть проданы прежде всего. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам надо продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы», - заявил в интервью американскому изданию Bloomberg заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Кроме того, по его словам, в перспективе рассматривается продажа «Укрзализныци» и «Укрпочты».

Стоит отметить, что в прошлом году был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу распродажи госимущества на цивилизованных, европейских принципах. Саму же приватизацию разделили на два блока – малую и большую. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также те активы стоимость, которых за последний год превышает 250 млн гривен. Все остальные объекты отнесены в список малой приватизации. Эти активы должны продавать исключительно на электронных аукционах. Особенности продажи объектов большой приватизации, находящихся в коммунальной собственности, могут устанавливать местные советы.

В июле 2018 года Министерство экономического развития и торговли согласовало спорные вопросы относительно малой приватизации с Фондом госимущества и разблокировало продажу мелких государственных активов.

Вроде бы, для старта масштабной приватизации, на которой настаивает и основной кредитор – Международный валютный фонд, все сформировано. Вот только пока реализуются лишь активы из «малого» списка, большая приватизация - в ступоре. А план в госбюджете по поступлениям от приватизации не выполняется из года в год.

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Так, на 2018 год доходы от большой приватизации были заложены в размере 22,5 млрд гривен, правда, затем их урезали до 21,3 млрд гривен. Правительство планировало продать пакеты 26 государственных объектов, но к концу года разговор шел уже только об одном – «Центрэнерго». Правда, и он не состоялся. Как результат – в казну поступило лишь 2,3 млн гривен.

В предыдущие годы ситуация была не лучше. С 2015 года план поступлений от приватизации постоянно составлял 17 млрд гривен. Но в 2017 году в бюджет поступило всего 3,4 млрд гривен, в 2016 году – 188 млн гривен, в 2015 году – 151,1 млн гривен.

В государственном бюджете на 2019 год снова прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации, причем прежние власти уверяли, что выполнить план вполне реально к середине года…

Сделать бизнес в Украине привлекательней

Приглашая турецкий бизнес в Украину, Зеленский пообещал сделать условия работы в нашей стране более привлекательными. В частности, принять осенью закон о концессии.

«Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями, - заявил президент. - Будем очень рады видеть турецкие компании как действительно надежных партнеров в наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями».

Закон «О концессии» в апреле прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении. Он предусматривает возможность применения такого сотрудничества в любой сфере хозяйственной деятельности, говорит о четком разграничении регулирования сотрудничества и других форм осуществления государственно-частного партнерства. Также документ предусматривает внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера, возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов государственно-частного партнерства в форме концессии, дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, концессионным договором предусмотрено право замены концессионера, упрощение процедур выделения земельных участков для проектов государственно-частного партнерства в форме концессии.

И главное - предусматривается возможность передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, в международный коммерческий или инвестиционный арбитраж, четкий механизм контроля и мониторинга выполнения договоров.

Эту новость от Зеленского позитивно восприняли в «Нафтогазе». Глава госкомпании Андрей Коболев считает, что это, с большей вероятностью, позволит осуществить передачу газотранспортной системы Украины в управление консорциуму международных компаний.

«Президент в Турции дал очень важный сигнал, сообщив, что уже этой осенью будет принят закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с частным бизнесом. Это означает, что один из главных вариантов функционирования нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным», - написал он в Facebook.

При этом Коболев пояснил, что НАК неоднократно говорила о перспективности передачи управления украинской ГТС консорциуму международных компаний, особенно если «Газпром» займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту, контракт на который заканчивается 1 января 2020 года.

«Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук. Поэтому особенно важно сейчас грамотно и без ошибок завершить проведение анбандлинга по оптимальной модели ISO (Independent System Operator), над которой мы работали последние годы», - отметил глава правления НАК.

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По его словам, только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против российского газового монополиста и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы.

Что касается облегчения ведения бизнеса в Украине, то с этим дела обстоят более-менее положительно. Наша страна, как утверждают в Минэкономразвития, - вторая в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года, а с 2014 года поднялась в рейтинге на 41 позицию. Только благодаря дерегуляции мы уже добились ежегодной экономии предпринимателями в размере более 1 млрд гривен. А в рейтинге Doing Business-2019 Украина поднялась с 76-й строчки на 71-ю среди 190 стран.

Кроме этого, за три последних года правительство отменило около 1300 устаревших актов, создававших ненужное давление на бизнес. Эффект от дерегуляционных шагов в 2018 году – упрощение ведения бизнеса для около 100 тысяч субъектов розничной торговли, около тысячи компаний и более 10 тысяч ФЛП, которые осуществляют ремонт бытовых изделий, 6300 компаний, которые осуществляют инженерно-поисковые работы, более 6700 компаний, которые занимаются строительством.

В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего прогресса необходима поддержка Верховной Рады. Речь идет о принятии законопроектов, которые позволят попасть в топ-50 рейтинга Doing Business.

Кстати, внес свою лепту в облегчение работы бизнеса и Зеленский. Он уже отменил 167 указов, среди них – 61 указ в экономической сфере, которые выдавались с 1991 года по 2000 год.

Не сойти с пути

Эксперты считают, что озвученные президентом планы, скорее всего, реальные. Главное – не сменить приоритеты.

«Абсолютно уверен, что Зеленскому удастся дать старт двум фундаментальным процессам в 2020 году, – это рынок земли и масштабная приватизация. Вопрос в том, как долго эти проекты будут выходить на «крейсерскую» скорость. Нужно, понимать, что от того, что Украина объявит о масштабной приватизации, очередь из инвесторов моментально не выстроится. Еще, чтобы осознавать успешность будущих процессов, необходимо знать состав правительства и одновременно планы работы парламента. Ни того, ни другого пока нет», - отметил финансовый аналитик Виталий Шапран.

В то же время, по его мнению, и масштабная приватизация, и открытие рынка земли – вполне реальные вещи, как и принятие закона о концессии: «Ожидаю что все процессы пойдут быстрее».

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что заявленные Зеленским планы – вполне могут воплотиться в жизнь, но время покажет, реализуют их или нет.

«Команде Зеленского ничего не мешает осуществить задуманное. Все перечисленное президентом - возможно. А удастся или нет реализовать, покажет время», - резюмировал эксперт.

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин придерживается иного мнения. Он сомневается в том, что за четыре месяца Зеленскому удастся переломить ситуацию, чтобы достигнуть намеченных целей уже в 2020 году.

«Что можно изменить за четыре месяца? Сделать суды непродажными, запретить силовикам вмешиваться в бизнес? Так у нас есть законы «маски шоу стоп», но ничего не меняется. И еще - не нужно путать инвесторов с финансовыми спекулянтами, которые скупают украинские облигации внутреннего займа под доходность 17% годовых. И это в тот момент, когда Минфин Германии выпускает немецкие ОВГЗ под минус 0,002%. А рынок земли - это эпично. Хотя непонятно, кто будет иметь право ее покупать, где гарантии сохранения земель в сельхозобороте, сколько в одни руки будут давать паев, пока еще нет законов», - подчеркнул эксперт.

Что касается приватизации, то, по его словам, в этой сфере главная проблема - наличие желающих купить активы. Одного желания продать - мало. «У нас каждый год уменьшается приток прямых иностранных инвестиций, и тут вряд ли быстро что-то изменится», - подытожил Пендзин.

Действительно, объем иностранных инвестиций в Украину снижается, причем не первый год. А прирост прямых инвестиций в первом квартале текущего года составил всего 45,5 млн долларов, тогда как годом ранее он был на уровне более 1,1 млрд долларов. Эти сухие цифры говорят о том, что инвестор не спешит с вложениями в нашу страну. Безусловно, главная причина этого - война на Донбассе. Но еще инвесторов сдерживает медленная реализация реформ, особенно в судебной сфере, низкий уровень защищенности индивидуальной собственности и прочие изъяны украинской экономики. Поэтому очень важно, чтобы новой власти удалось переломить ситуацию.

Нана Черная