Новый парламент - пять партий и сотни обещаний. Как они отразятся на кошельках украинцев

В Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. В новом парламенте украинцы хотят видеть пять партий - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Но эксперты уверяют, что традиционно наши соотечественники голосуют за «лицо» и его публичные обещания, а не за программу действий, которую декларирует та или иная партия, или отдельно взятый кандидат. Хотя все должно быть с точность до наоборот. Именно планы на будущее, особенно их экономические аспекты, которые непосредственно отразятся на кошельке рядового украинца, должны волновать в первую очередь. УНИАН разбирался, за что же «вслепую» проголосовали украинцы и выполнения каких обещаний следует требовать от нового созыва Верховной Рады.

Экономическая программа партии «Слуга народа»

Деятельность партии «Слуга народа» напрямую связана с построением либеральной модели экономики. О миссии политсилы рассказал представитель президента в ВР Руслан Стефанчук: «Основная миссия - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает другое качество предоставленных услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии».

Итак, экономические планы партии «Слуга народа» - проведение национального экономического аудита страны с привлечением отечественных и международных компаний, создание Национальной экономической стратегии с ключевой целью - достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни. Есть обещания и насчет демонополизации ключевых отраслей, в том числе, намерение сделать Антимонопольный комитет независимым и эффективным.

Также «Слуга народа» хотят ввести режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения, осуществить аудит функций госорганов и сократить их количество, провести амнистию капиталов некриминального происхождения по льготной ставке, ввести налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия, разработать стратегию постепенного снижения единого социального взноса, сделать все фискальные службы исключительно сервисными, а все налоговые и таможенные процедуры перевести в цифровой формат. Кроме того, планируется ввести прозрачную процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечить защиту миноритарных акционеров и корпоративную прозрачность, сократить количество процедур в строительстве и отводе земли.

Есть планы и в социальной сфере: провести всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения, ввести «экономический паспорт украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета, внедрить второй уровень государственного пенсионного обеспечения, перевести все социальные льготы в денежную форму.

Еще партия «Слуга народа» делает акцент в своей программе на инновационные технологии, то есть на переводе экономики на «цифру». В частности, есть обещание внедрить программу обеспечения покрытия 100% территории страны широкополосным Интернетом, создать условия для интеграции цифровых валют в правовое поле Украины.

Не осталась в стороне и «тарифная» сфера. Так, партия обещает внедрить госстратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании. Намерена политсила создать условия для развития «зеленой» энергетики с одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли, упразднить все формульные ценообразования по принципу «Роттердам+».

Что касается инфраструктуры, то в этой сфере хотят внедрить независимый контроль качества строительства и ремонта автомобильных дорог, выписать законодательные условия для строительства бетонных дорог, демонополизировать пассажирские и грузовые перевозки на железнодорожном транспорте.

Экономические цели «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Эта политсила, согласно заявлениям своих лидеров – Виктора Медведчука и Юрия Бойко, решила проводить политику экономического прагматизма. Она декларирует следующие первоочередные шаги: формирование благоприятного инвестиционного климата и введение особого режима инвестиционной деятельности; ведение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль; снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса; сохранение земли в собственности украинских селян, а открытие рынка земли – исключительно по результатам общенационального референдума. Также заявлена остановка деиндустриализации, деградации и деинтеллектуализации Украины.

Главный приоритет - борьба с бедностью и социальная защита. А для этого обещают: снизить тарифы на газ для населения до 3800–4000 гривен за тысячу кубометров (сделать это намерены за счет, в том числе, прямых поставок газа из РФ, использования для нужд населения газа украинской добычи); списать задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установить справедливые субсидии; повысить прожиточный минимум, минимальную заработную плату, минимальную пенсию до 7000 гривен, повысить выплаты при рождении ребенка: за первого ребенка – до 100 тысяч гривен, за второго – до 200 тысяч гривен, за третьего и последующих – до 400 тысяч гривен. Запланировано введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц; установление необлагаемого дохода физических лиц на уровне минимальной заработной платы.

Экономические обещания «Европейской солидарности»

Партия пятого президента Петра Порошенко назвала свою программу «Защитим европейское будущее Украины!». Ее основные принципы следующие: расширение среднего класса, то есть, рост количества обеспеченных людей, инициативных граждан, которые полагаются на собственные силы и готовы брать ответственность за свою жизнь и будущее страны.

Еще в ее планах - завершение децентрализации и дальнейшее проведение административной реформы, что наделит громады большими полномочиями и средствами для их реализации. Обещают также усилить гражданское образования - обучить украинцев защищать свои права, чтобы исключить манипуляции их мнением. Также в планах - работа над обеспечением реального равенства возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни страны.

Еще обещают создать специальные институты по борьбе с коррупцией, ликвидировать причины, которые ее провоцируют, в первую очередь – свести к минимуму и упростить административные процедуры, в частности, путем внедрения цифровых технологий. Для борьбы с офшорами партия планирует принять изменения в налоговое законодательство по имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения, лишить правоохранительные органы и органы безопасности полномочий вмешательства в хозяйственную деятельность. В противовес предлагают создать единый орган финансовой безопасности, настроенный на диалог с налогоплательщиками.

Еще политсила намерена способствовать созданию рабочих мест с высокими зарплатами, стимулированию привлечения инвестиций и инноваций.

Также первоочередными задачами партии являются интеграция Украины в энергетический и цифровой рынки ЕС, приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества. В политсиле считают, что налог на прибыль предприятий уже в ближайшее время должен быть заменен на налог на выведенный капитал. Должны быть также упрощены условия экспорта и импорта товаров путем введения института авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур.

Предлагается поддерживать развитие малого и среднего бизнеса упрощением регуляторных процедур, внедрением одинаковых правил для всех, расширением возможностей кредитования. Причем в партии настаивают на сохранении единого налога. А вот соцстандарты планируется увеличивать за счет роста поступлений в бюджет.

«Для перехода от стабилизации к росту и зажиточности государство должно инвестировать в реформирование и развитие образования, способствовать более тесному взаимодействию с экономикой. Украинская молодежь должна получить возможности для образования, трудоустройства и развития при поддержке прозрачных государственных программ. Развитие инфраструктуры и защита окружающей среды - неотъемлемые факторы для комфортной жизни граждан», - вот таким образом партия рисует будущее Украины.

Экономическая ставка «Батькивщины»

Партия «Батькивщина» назвала свою программу действий «Новый Курс». В принципе, с ней лидер политсилы Юлия Тимошенко баллотировалась в президенты.

Главная цель партии - за пять последующих лет постепенно достичь уровня средней заработной платы Польши в долларовом эквиваленте, «ведь на сегодня средняя зарплата в Польше в 3,5 раза выше, чем в Украине».

Также «Батькивщина» обещает ввести персонифицированную пенсионную систему. Причем минимальная пенсия будет поднята до уровня 3094 гривни – «ни один пенсионер не будет получать пенсию меньше реального прожиточного минимума для пенсионеров, утвержденного законом».

Шаги для достижения этой цели обещают следующие: государство будет гарантировать сохранение частных пенсионных счетов, пенсионные взносы будут откладываться на личный счет в государственном банке в течение всего периода работы; пенсионные сбережения будут ежегодно индексироваться плюс проценты, по принципу депозитов.

Партия уверяет, что снизит цену на газ для населения вдвое, что, в свою очередь, в два раза уменьшит тарифы на тепло и горячую воду. Причем газ украинской добычи, которую планируют увеличить в разы, политсила обещает направить исключительно на нужды населения.

Что касается налоговых новшеств, то «Батькивщина» хочет отменить 37 налогов и сборов, заменить НДС на минимальный налог на реализацию, а налог на прибыль - налогом на выведенный капитал.

Также партия выступает «за» продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли, развитие возобновляемой энергетики, демонополизацию импорта газа, возвращение выплат за рождение детей в размере 50 тысяч – за первого ребенка, 100 тысяч – за второго, 150 тысяч – за третьего, микрокредитование нового предпринимательства, льготы работодателям за «первую работу» для молодежи.

Причем «Батькивщина» обещает реализовать первый этап своей программы за первые 100 дней после выборов.

Экономические блага от «Голоса»

Программа партии «Голос», лидером которой является известный музыкант, заслуженный артист Украины Святослав Вакарчук, делает акцент на внедрении цифровых технологий и инновациях, которые смогут поднять отечественную экономику до европейского уровня.

Предлагается принять «Акт цифровой свободы», которым будет установлен низкий уровень налогов для IT-сектора. Кроме того, партия выступает за отмену устаревшего Трудового кодекса, госфинансирование лучших стартапов, внедрение реальной защиты прав интеллектуальной собственности, создание широкополосного доступа к Интернету и внедрение 5G.

«Голос» также обещает сделать Антимонопольный комитет и НКРЭКУ независимыми от олигархов. Планируется создать и сделать публичной систему автоматического сбора информации о связях между членами олигархических кланов, финансовых транзакциях, законодательно запретить олигархам принимать участие в приватизации крупных предприятий, сделать независимым руководство стратегических предприятий.

Еще партия намерена организовать рынок земли таким образом, чтобы агрохолдинги были лишены возможности за копейки арендовать земли, активизировать работу над наполнением электронного земельного кадастра. После старта рынка земли партия обещает предоставлять малым фермерам льготные кредиты для покупки паев и ведения бизнеса, причем государственные и коммунальные земли будут продаваться и предоставляться в аренду через открытый электронный аукцион.

СБУ, Нацполиция и другие силовые структуры планируется лишить полномочий в сфере расследования экономических преступлений. Для этого будет создан новый институт. Еще предлагается снизить налоговую нагрузку на заработную плату и усовершенствовать систему налогообложения прибыли для бизнеса. Модернизировать инфраструктуру планируется за счет государственных и частных инвестиций. Ставка делается на концессию.

Партия видит будущее украинского экспорта исключительно в направлении диверсификации, чтобы полностью снять зависимость от России.

«Голос» также хочет усилить полномочия НАБУ по проведению расследований, перезагрузить антикоррупционные органы – избрать новых руководителей путем прозрачного конкурса с привлечением международных экспертов, создать эффективную процедуру конфискации у чиновников награбленного имущества. Предлагается также отменить право на залог при совершении коррупционных преступлений, совершенствовать электронную систему публичных закупок ProZorro. Ключевая инициатива – масштабная деолигархизация экономики Украины - «олигархи должны стать обычными бизнесменами».

Вот за такие «усредненные» экономические новшества проголосовали украинцы. Как они будут реализовываться на деле, станет понятно, когда парламент нового созыва заработает, в нем будет создана коалиция, а затем сформировано правительство. Оно и займется претворением в жизнь экономических приоритетов. Или обещания так и останутся обещаниями?

Нана Черная