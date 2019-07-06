Баланс недели: запуск энергорынка, валютные смягчения для бизнеса и Нефедов с «билетом на войну» с теневиками

Первая неделя июля стала революционной для украинского энергетического рынка: заработала новая его модель, суть которой заключается в том, что отныне энергокомпании будут закупать электроэнергию на электронных аукционах.

Раньше рынок электроэнергии работал по принципу «единого котла», когда все генерирующие компании поставляли произведенную электроэнергию государственной компании «Энергорынок» по цене, установленной Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). После этого электричество закупали уже поставщики электроэнергии и перенаправляли его потребителю.

На рынке уже давно назрела необходимость глубокой реформы и перехода на европейские правила. Украинская энергетика находилась на гране кризиса: образовались взаимные долги без источников покрытия, которые оцениваются в 30 миллиардов гривен, низкие цены для населения покрывались за счет высокой стоимости электроэнергии для промышленности, энергетическая инфраструктура недополучала миллиарды гривен необходимых инвестиций, а излишняя зарегулированность привела к колоссальной коррупции в секторе.

Поэтому в апреле 2017 года парламент принял реформаторский закон «О рынке электроэнергии». Он предусматривает внедрение более прозрачных и конкурентных отношений на энергорынке, а также отвечает требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. На его имплементацию отводилось два года.

Стоит отметить, что опыт европейских стран, которые проводили у себя подобные реформы, показал, что на первых порах после нововведений произойдет существенный рост цен для потребителей. После проведения модернизации, создания конкуренции и адаптации к новым условиям, цены снизятся, однако на это необходимо время – несколько лет. Понятно, что подобное может вызвать волну недовольства среди населения, и без того взволнованного возрастающими тарифами.

Чтобы не допустить социальных волнений и не навредить экономике страны, правительство ввело временные ограничительные меры. Кабмин принял постановление о специальных обязательствах, согласно которым госкомпания «Энергоатом» должна будет продавать не более 90% своей электроэнергии по фиксированной цене, а «Укргидроэнерго» – не более 35%. Данное решение позволит не допустить повышения цен на электроэнергию для населения.

Кроме того, НКРЭКУ установила придельную средневзвешенную цену на электроэнергию для промышленных потребителей - 1,62 грн/кВт-ч.

1 июля в ходе первых торгов цена на рынке сформировалась на уровне ниже, чем установленные ограничения. Для угольной генерации (генерирующей самую дорогую электроэнергию, не считая альтернативную генерацию, которая не участвует в рынке) цена составила 1,59 грн/кВт-ч, что на 2% ниже средневзвешенного ограничения.

Таким образом, новый рынок электроэнергии, хоть и в неких рамках, но был запущен. Перед нашей страной теперь стоят не мене сложные задачи - как технического, так и политического характера: открыть рынок для населения, довести до совершенства программное сопровождение, обеспечить конкуренцию и не допустить монополии, интегрировать украинскую энергосистему в рынок Евросоюза, а также защитить реформу от сомнительных судебных решений и желания ее свернуть.

Нефедов с «билетом на войну»

На уходящей неделе Кабинет министров на своем очередном заседании утвердил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова в должности главы Государственной таможенной службы.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку Нефедову и отметил, что вместе с новым престижным статусом он получил «билет на войну» с теневиками.

«Максим Нефедов, сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляцию, я так же буду поддерживать твою деятельность на таможне. Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе», – подчеркнул Гройсман.

Нефедов поблагодарил правительство за оказанную поддержку и пообещал реализовать качественную реформу таможенной службы.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и Верховная Рада поддержала нас во внедрении реформ. Со своей стороны, я могу гарантировать, что я не стану богаче на этой работе, я буду открытым к бизнесу, и могу гарантировать, что мы достигнем того результата, который мы показали во многих других сферах, в той же дерегуляции, госзакупках. Мы действительно приятно удивляем наших международных партнеров», - отметил новоназначенный глава ведомства.

Он пообещал ликвидировать существующий на сегодня фискальный перекос на таможне, чтобы работники ведомства концентрировались в основном не на процессе сбора средств и наполнении государственного бюджета, а на обеспечении безопасности и содействии международной торговле.

В числе своих приоритетов на посту главы таможенной службы Нефедов также назвал необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств. По его мнению, это позволит устранить коррупцию. Также он пообещал увеличить зарплаты таможенников, чтобы стимулировать их работать легально.

«Нужно создать достойные условия для таможенников и пересмотреть их зарплату. Это не есть проблема исключительно таможни, это есть проблема госслужбы. К сожалению, качественные кадры покинули таможню. Почти уничтожены все возможности относительно разработки IT-продуктов», - добавил чиновник.

Кроме того, Нефедов считает необходимым обновить инфраструктуру таможни для ускорения оформления экспортно-импортных операций.

Валютные смягчения для бизнеса

Другим важным событием уходящей недели стала очередная волна валютной дерегуляции. Так, в понедельник, 1 июля, Национальный банк отменил ряд административных ограничений, создающих неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Регулятор отменил лимит на финансирование зарубежных представительств и обособленных подразделений компаний. Ранее он был ограничен общим лимитом на инвестирование за границу для бизнеса в пределах двух миллионов евро в год. В то же время, для минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Нацбанк обязал банки получать от компаний развернутую смету и другие документы с обоснованием того, что эта сделка действительно необходима. Также указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры или оккупанты, оффшорные зоны и страны, не выполняющие рекомендации FATF.

Помимо этого, регулятор упростил реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами, разрешив переводить полученные средства по ценным бумагам в иностранном банке-депозитарии с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине. Еще НБУ расширил перечень сделок, которые разрешается проводить на территории нашей страны в валюте, дополнив его операциями между финучреждениями и Кабинетом министров в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах.

Также в первую неделю июля подарок бизнесу сделала Государственная фискальная служба. Ведомство присвоило 239 украинским предприятиям статус уполномоченного экспортера, что позволит им экспортировать товары в ЕС на упрощенных условиях. При этом ГФС продлила срок предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса уполномоченного с тридцати до девяноста календарных дней со дня получения соответствующего заявления.

К слову, на уходящей неделе Еврокомиссия сообщила, что за последние двенадцать месяцев Украина вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров аграрной продукции в ЕС, поставив на этот рынок товаров почти на 6,3 миллиарда евро. В годовом исчислении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 0,8 миллиарда евро, или на 14%.

Начало следующей недели будет важным относительно продвижения Украины в Европу - в Киеве пройдет саммит «Украина - ЕС», в котором примут участие все ключевые лидеры Евросоюза. Кроме того, во вторую неделю июля украинский парламент продолжит работу в сессионном режиме, и, возможно, примет важные для страны законы, а Государственная служба статистики отчитается об уровне инфляции за первый летний месяц.

Надежда Бурбела