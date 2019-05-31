Новая старая Налоговая служба: будут ли перемены?

Процесс создания Налоговой службы подходит к финалу. Он начался в декабре 2018 года, когда Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу, разделив ее на две структуры - налоговую и таможенную. Такая реформа являлась одним из условий Меморандума по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Все планировалось завершить к концу апреля, но сроки перенесены. Пока - на июль.

В целом налоговикам больше повезло, чем таможенникам – образование их профильного ведомства продолжает оставаться заблокированным в суде.

Старт «налоговой» реформы дало назначение (путем открытого конкурса) главы нового ведомства. Им стал заместитель министра финансов Сергей Верланов. Также служба зарегистрирована как юридическое лицо, утверждена ее структура, которая предусматривает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности с передачей функций в другие департаменты: департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные меры); департамент кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Кроме того, будут созданы подразделения: департамент администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц), департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединение департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения), департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединение департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

«Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС ​​будет построена с функционально-ориентированным подходом, позволит усилить аналитическую составляющую службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечить модернизацию ИТ-сервисов и платформ, а также она будет отвечать лучшим международным практикам, ведь в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика», - заявили в Минфине.

Следующими шагами станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабинетом министров распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС. Государственная фискальная служба будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении, до создания Таможенной службы.

О планах реформирования Налоговой службы рассказал и Верланов. Так, ГНС будет публично сообщать обо всех предстоящих проверках предприятий на предмет соблюдения налогового законодательства.

«Планируется внедрение риск-ориентированных подходов и открытость общей практики проверок. Мы уже в ближайшее время начнем обобщать практику налоговых органов относительно проверок тех или иных налогов, делать их публичными для того, чтобы бизнес знал, что считается законным, а что нет, что будет подпадать под внимание аудиторов, и таким образом мог планировать свою деятельность», - сказал Верланов, добавив, что самым большим отпугивающим фактором от инвестирования в нашу страну является «неустойчивая и непредсказуемая среда администрирования налогов».

Он выступает и за демилитаризацию Налоговой службы – отказ от налоговой милиции, но пока - до законодательного урегулирования - она останется в составе ГНС.

Верланов также поддерживает идею команды президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан. По его словам, технически это можно воплотить в жизнь, «поскольку практически каждый гражданин может стать пользователем электронного кабинета налогоплательщика, а сервис предзаполнения декларации о доходах сейчас развивается». Он также «за» существенное расширение функций в кабинете налогоплательщика, за его обновление и постепенный перевод всех сервисов налоговой в электронный формат.

Для граждан также планируется запустить функции, аналогичные существующим сегодня для юрлиц.

«Мы видим, что бизнес очень благосклонно относится к тому, что не нужно ни к кому ходить. Аналогичные сервисы должны быть запущены для граждан», - отметил Верланов.

Это - перспективы на будущее создаваемой структуры. Хотя, по мнению экспертов, без реальных шагов в налоговой политике новая «парадная вывеска» вряд ли что-то изменит.

«Налоговая» история

Становление Налоговой службы независимой Украины берет свое начало в 1992 году, когда были внесены изменения в саму структуру, она была подчинена Министерству финансов. В основу была положена жесткая вертикальная централизация с привязкой к административно-территориальному устройству государства. Тогда это было объективной необходимостью - период разработки основ налогового законодательства.

Следующий этап - 2012 год – время правления беглого президента Януковича и его команды. Государственную налоговую службу ликвидировали, создав на ее базе, вместе с Государственной таможенной службой, Министерство доходов и сборов Украины, которым руководил еще один беглец - Александр Клименко. Сама службы перешла под контроль Кабмина. В народе его ведомство очень красочно назвали «Минсдох».

В 2014 году наступило время новых перемен. После Революции достоинства новой властью было принято решение переформатировать ведомство и вывеску «Миндоходов» поменяли на «Государственная фискальная служба». А также снова переподчинили ГФС Минфину. Налоговая утратила и право законодательной инициативы, когда перестала быть министерством.

Прошло еще какое-то время, и под давлением МВФ у нас опять появится Государственная налоговая служба. И хотя официально реформа началась еще в 2015 году, и по сей день так и не дала продуктивных результатов, пока ни украинские высокопоставленные лица, ни сам МВФ, не пояснили конкретно, зачем это нужно, кроме громкого заявления – реформа во имя развития.

Но бизнес свои ожидания очертил.

Так, судя по заявлению исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, бизнес ждет качественного улучшения работы электронных сервисов и баз данных налоговой службы, изменения подхода к предоставлению налоговых разъяснений - перестать только цитировать нормы Налогового кодекса, как обычно происходит сейчас. Еще предпринимателя хотят гарантированного отсутствия задержек с возмещением НДС и обеспеченного возмещения сумм этого налога, улучшения качества контрольных проверок и аудита, совершенствования процедуры административного обжалования путем практического применения норм Налогового кодекса о конфликте интересов. Также должно быть обеспечено своевременное и безусловное исполнение судебных решений.

Эксперты уверяют, что все пробелы можно наверстать – было бы желание.

Реформа или вывеска

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что, как бы не «крутили» налоговую, без кардинальных перемен она продолжит оставаться карательным органом.

«Совершенно не понятно, почему снова налоговую выдели в отдельную структуру. Возможно, так легче управлять ситуацией в данной сфере или ее мониторить. Но кто бы не возглавил налоговую, даже самой большой демократ, к сожалению, с дырявым украинским бюджетом этот орган всегда будет карательным - по жесткому сбору налогов», - говорит она.

По словам эксперта, налоговую сферу реформируют много лет, и каждая новая власть делает это на свой вкус, но начинают всегда с перестановок кресел. Если же брать взаимодействие налогоплательщика с налоговой службой, то самое прогрессивное, что было сделано, - общение путем цифрового кабинета.

«То есть, внедрение цифровых технологий – это жирный плюс. Раньше то, что делает сейчас кабинет плательщика, выполняли инспекторы, к которым можно было обратиться за консультацией и разъяснением ситуации. Из-за коррупционной составляющей, так как формировались некие отношения с этим человеком, данный вид «общения» был ликвидирован. С одной стороны – кабинет облегчил жизнь налогоплательщика, с другой - утерян канал коммуникации, на «горячей линии» налоговой на один и тот же вопрос разные операторы дают разные ответы. Увы, нет персональной ответственности за исходящую информацию», - говорит Томашевская.

«Еще одна проблема – бизнесмен через кабинет мониторит информацию в отношении себя постоянно, и вдруг, в один прекрасный день, видит 10 штрафов за предыдущие периоды. То есть, какой-то инспектор внес сегодняшним числом штрафы за прошедшие два года. В итоге, вам выставили санкции, которых еще вчера не было. Получается, что нет системности работы кабинета. Мы пытались провести расследование, но «горячая линия» на такие вопросы не отвечает. Если бы налоговая играла роль более лояльную, именно сервисной службы, коей она и является по сути, но, увы, этого нет. Налоговая продолжает играть роль «страшилки» - карать и требовать. И такое отношение к налогоплательщикам – самое плохое, что есть», - добавила эксперт.

По ее мнению, пока налоговая не поймет, что она существует только за счет того, что люди каждый день работают, пока ситуация не переломится, все ожидания положительного эффекта от реформирования – насмарку. Налоговая система так выстроена, что, как не меняй вывески, работать она будет примерно одинаково. Возможно, налоговая должна быть «обесчеловечена», но все же ее сотрудники должны понимать, что они – сервис. А сервис должен быть высокого качества, помогать бизнесу, а не только слать штрафные предписания.

Что же касается налоговой милиции, то, по словам Томашевской, эта структура, «которая всегда считалась коррупционным налоговым лидером, практически бесправная»: «Непонятно, что с ней сделают, но на основании налоговой проверки всегда можно возбудить уголовное дело, если выявлен состав преступления. Главное, чтобы сейчас не возродились злоупотребления, ведь у нас, со времен существования налоговой милиции, фактически нет уголовных дел в сфере налогов, по которым вынесены приговоры. А это означает – в ход идет коррупция. И налоговая милиция к этому имеет прямое отношение».

Еще одна проблема, по словам Томашевской, низкая коммуникация налоговой со средним бизнесом: «Если ты – мелкий субъект, то ты никого не интересуешь, будешь оббивать пороги до бесконечности. Хотелось бы, чтобы в процессе становления новой налоговой все претензии бизнеса были бы учтены».

Президент Инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак считает, что, в первую очередь, нужно менять миссию Налоговой службы: «Есть два направления – администрирование и сами налоги. Главное в администрировании - изменить миссию службы. Сейчас это - собрать как можно больше доходов от налогов в бюджет. А целью должно быть - помощь и удобный сервис для налогоплательщиков. Если, вдруг, получилась нестыковка - переплата, то Налоговая служба должна сама инициировать возмещение. О таком сегодня можно только мечтать».

В целом, по его словам, Украина нуждается в качественно новой налоговой системе. Ее частью, к примеру, является введение налога на выведенный капитал, а также различных компонентов BEPS, чтобы избежать вывода прибыли за границу.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, в свою очередь, отмечает, что не является сторонником «развода» таможенной и налоговой служб. По его словам, без реформы самой налоговой системы ничего хорошего от нынешних нововведений ожидать не стоит.

«Я не являюсь сторонником реорганизации Фискальной службы, о чем говорил во время весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Это разрывает информационные потоки и контроль товаров, которые заходят в Украину. До 2012 года у нас уже были эти отдельные структуры. Что же, тогда коррупции в этих службах не было? Ее было предостаточно. Их объединяли для усиления контроля, правда, тогда это делалось для собственного обогащения. Сейчас все могло быть по-другому. Можно сколько угодно реформировать Налоговую службу, но, если останется неблагоприятной сама налоговая система, сажай или не сажай в кресла новых людей, они все равно будут стараться в ручном режиме создавать предпосылки для зарабатывания денег. Налоговая – это сервисная служба, она не определяет политику, ее должно выстраивать правительство. Но налоговая может инициировать определенные идеи. Она может показать ту модель налоговой системы, которая обеспечивает определенный уровень поступлений в бюджет, но при этом не угнетает бизнес и граждан, чтобы она стимулировала развитие, вывод экономики из тени», - отметил эксперт.

По его словам, от налоговой нужно ожидать не столько борьбы за системное администрирование, сколько за прозрачную и без нарушений со стороны самих налоговиков налоговую систему. В этом смысле очень важно принятие закона о налоге на выведенный капитал. Поскольку это уберет дискуссию о налоговой базе, которая сейчас действует в ручном режиме.

«Нужно создать стимулы, чтобы граждане не получали зарплаты в конвертах, не утаивали бы свои доходы, чтобы бизнес работал открыто. А для малого и среднего бизнеса должны быть созданы льготные условия налогообложения», - подытожил эксперт.

Украина сейчас переживает очередной этап перемен. Избран новый президент, а с ним во власть вошла и новая команда. Вскоре - досрочные парламентские выборы, которые обновят еще и законодательный орган страны. А, значит, есть шанс, что ожидания бизнеса от налоговой реформы будут не напрасными.

Нана Черная