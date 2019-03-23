Баланс недели: Коболев остается, новые санкции против России и старт поиска глав налоговой и таможни

На уходящей неделе произошел неожиданный виток в многолетнем конфликте между правительством и менеджментом Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Не успела страна отойти от, казалось бы, обещаний скорого прощания с руководителем компании Андреем Коболевым, как премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении продлить его контракт еще на год. В ходе заседания Кабинета министров в среду глава правительства сообщил, что в новом документе не будет «заоблачных бонусов, вознаграждений» для топ-менеджеров «Нафтогаза», а заработная плата будет сокращена, как минимум, вдвое.

Уже на следующий день после заседания соответствующее постановление было обнародовано на правительственном портале. Помимо урезания зарплат и бонусов, Кабмин поставил перед руководителем «Нафтогаза» три основных условия. Менеджмент должен «развести» компанию и газотранспортную систему до 1 января 2020 года, обеспечить добычу не менее 18,2 миллиарда кубических метров природного газа в год, а также гарантировать транзит природного газа через украинскую ГТС после 1 января 2020 года. При этом премьер предупредил, что невыполнение поставленных условий является основанием для досрочного прекращения полномочий руководителя госкомпании.

Ряд экспертов считает, что выставленные руководству «Нафтогаза» условия являются явно невыполнимыми. В частности, для выполнения требования о добыче не менее 18,2 миллиарда кубических метров газа необходимо за год увеличить этот показатель на 20%. Однако в 2018 году дочернее предприятие «Нафтогаза» компания «Укргазвыдобування» смогла увеличить добычу лишь на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубических метров.

Вишенкой на торте стало обнародованное в среду постановление Кабмина, которым правительство наделило себя полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления «Нафтогаза» без представления наблюдательного совета. Таким образом, Гройсман усилил контроль над госкомпанией.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки уже выразили обеспокоенность возможными последствиями от внесенных изменений в устав «Нафтогаза».

Под запретом

На уходящей неделе Украина обновила пакет санкций против РФ. В новом черном списке оказались 294 юридических и 848 физических лиц, которые причастны к акту агрессии против нашей страны в Керченском проливе и Азово-Черноморском бассейне. Эти ограничительные меры стали логичным продолжением введенных накануне санкций со стороны ЕС и США, как подтверждение тому, что Украина координирует свою политику с мировым сообществом.

Обновленный санкционный список включает физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства Керченского моста, причастны к нападению на украинские военные корабли и удержанию украинских моряков в плену.

Кроме того, под санкции попали организаторы псевдовыборов на оккупированных территориях, а также лица, которые незаконно посещали Крым и распространяли антиукраинскую издательскую продукцию.

В частности, в список вошли 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов, среди которых - «Книжный мир», «Эксмо», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза», «АСТ», «Питер», «ЛитРес» и другие. Под ограничения попали Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

Также Украина продлила санкции в отношении четырех украинских «дочек» российских госбанков - «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и компании «БМ-2018» (правопреемника отказавшегося от банковской лицензии «БМ Банка»). Принятые меры предполагают запрет на выведение банками капиталов за пределы Украины в пользу связанных лиц.

Старт поиска глав таможни и налоговой

На заседании в среду правительство объявило конкурсы на должности руководителей налоговой и таможенных служб. Главы новосозданных ведомств будут избраны на 5 лет с правом повторного назначения на еще один срок.

Согласно обнародованным на сайте правительства условиям, кандидаты на указанные должности должны иметь степень магистра и общий стаж работы на госслужбе не менее 7 лет. Их ежемесячная зарплата составит 24 тысячи гривен без учета надбавок и премий.

«Каждый кандидат на должность руководителя должен иметь лидерские навыки: устанавливать цели, стратегически мыслить, уметь работать с большим объемом информации и, собственно, достигать конечных результатов. Это, в частности, и есть одни из условий ко всем, кто будет участвовать в конкурсах», - прокомментировал старт конкурсного отбора нынешний исполняющий обязанности главы ГФС Александр Власов.

Заявки на участие будут приниматься до 5 апреля, а сам конкурс Комиссия высшего корпуса государственной службы проведет 16 апреля.

Если все пойдет по плану, то Украина завершит процесс реорганизации ГФС до конца текущего года, тем самым выполнив взятое на себя обязательство перед главным кредитором государства – Международным валютным фондом.

Кстати, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, в мае-июне Украину посетит оценочная миссия МВФ для очередного пересмотра программы stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов. Только после этого визита будет принято решение о предоставлении нашей стране очередного кредитного транша.

Оптимистичный Госстат

На уходящей неделе Госстат порадовал хорошими новостями. Так, служба статистики сообщила о том, что в 2018 году украинская экономика выросла на 3,3%, что является максимальным показателем за последние семь лет. Это свидетельствует о том, что с 2016 года рост украинского ВВП набирает обороты.

В целом за прошлый год номинальный ВВП Украины составил 3,559 триллиона гривен, а в расчете на одного человека – 84,190 тысячи гривен.

Также Госстат в пятницу обнародовал результаты работы промышленности за второй месяц 2018 года. Так, спад промпроизводства в прошлом месяце в годовом выражении замедлился до 1,8%. По сравнению с январем 2019 года промпроизводство в феврале с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,6%. Наибольшее падение было зафиксировано в химической промышленности – 19,5%, текстильном производстве – 14,6%, производстве электрического оборудования – 9,9%. А наибольший рост продемонстрировали фармацевтика – 23,1%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции – 19,1%, добыча каменного и бурого угля – 9%.

Но на этом позитивные новости от службы статистики не закончились. Госстат сообщил об увеличении оборота розничной торговли в Украине за 2 месяца текущего года на 6,8%.

На следующей неделе ведомство обнародует показатели занятости и безработицы, а также сообщит о средней зарплате украинцев за февраль. Однако в целом, последняя неделя марта обещает быть не слишком насыщенной экономическими событиями, так как фокус внимания будет сосредоточен на грядущих президентских выборах, первый тур которых состоится 31 марта.

Александра Данько