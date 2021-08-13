"Зеленый" популизм: почему никто не заметит обещанного властями снижения цен на электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский, неустанно защищающий простых украинцев, дал очередной мастер-класс популизма. С первого октября почти каждой украинской семье пообещали скидку на электроэнергию в 20-40 гривень на фоне роста на 30-70 процентов стоимости отопления и инфляции, достигшей двухзначных значений. К каким негативным последствиям может привести это решение, читайте в материале УНИАН.

В конце 2020 года правительство Дениса Шмыгаля, спасая отечественный энергорынок от неизбежного банкротства, отменило льготную цену для населения в 90 копеек за первые 100 киловатт. С перового января этого года для населения был установлен единый тариф в размере 1,68 гривни за киловатт. Для большинства граждан это повышение привело к росту платежек почти на 80 гривень в месяц.

Уже тогда было понятно, что это решение временное, так как не решает главной проблемы – тарифы для населения все еще остаются в два-три раза ниже рыночных, а на самом энергорынке сохраняется колоссальный дефицит средств, который оценивается в 50 миллиардов гривень.

Ожидалось, что правительство вот-вот примет решение о следующем этапе повышения тарифов. Более того, чиновники усердно готовили к этому общественность, наполняя информационное пространство тезисами о том, что такое повышение неизбежно.

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В середине июля глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, заявил, что другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения нет.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - сказал Тарасюк.

"Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать", - добавил он.

И вот в августе правительство принимает решение, логичного объяснения которому в нашей стране мало кто может дать: с первого октября тариф на электроэнергию для населения будет снижен на 14 процентов, до 1,44 гривни за киловатт при потреблении домохозяйством менее 250 кВт-ч в месяц. Для тех, кто потребляет больше, сохраняется тариф в 1,68 гривни за киловатт.

Спасибо "товарищу Зеленскому"

Благодаря данному решению максимальное снижение, на которое может рассчитывать украинское домохозяйство, составит от 20 до 60 гривень в месяц при потреблении до 250 кВт-ч.

Никто не скрывает, что за этим аттракционном невиданной щедрости стоит глава государства Владимир Зеленский, который распорядился снизить тарифы на электроэнергию любой ценой.

"По инициативе и поддержке президента Украины Владимира Зеленского правительство сегодня принимает решение о том, что тарифы на электроэнергию для населения будут снижены – до 1,44 грн за киловатт-час для тех домохозяйств, которые потребляют меньше 250 киловатт в месяц", - заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров призвал вспомнить всех, кто "пугал" людей скорым повышением тарифов, и призвал никогда больше им не верить, а также не забывать о щедрости президента.

"Я напомню, что это пожелание президента (о снижении тарифов - УНИАН). И это решение недавнего выездного заседания СНБО, которое было в Краматорске. И очень уместно вспомнить страшилки части политиков, части экспертов и части СМИ, которые пророчили страшный рост на электроэнергию, - просто вспомните, кто именно это говорил, от кого именно вы это слышали, и просто знайте, что эти люди врут", - заявил Никифоров.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг из пропрезидентской фракции Андрей Герус у себя в Facebook также разместил пост похожего содержания.

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"Это решение - именно то, что нужно. Президент говорил, что и при имеющемся тарифе 1,68 грн есть люди, которым трудно оплачивать счета за электричество. Тем более, не могло быть никакого повышения тарифа. Уверены, что старые политики и олигархические структуры будут критиковать и такую ​​инициативу президента - по снижению тарифа на электричество. Они настолько лживы, что придумают, как это изобразить в негативе", - написал Герус.

"Это решение, на самом деле, говорит само за себя - люди увидят, что это справедливо. Именно такой подход и является важным для Владимира Зеленского - чтобы люди получали реальную поддержку от государства и справедливые решения", - добавил парламентарий.

Риски для энергетического сектора

Экс-руководитель министерства энергетики Ольга Буславец отметила, что скидка для украинцев на уровне 24 гривень в месяц приведет к увеличению дефицита на рынке электроэнергии на 9,6 миллиарда гривень.

Этот растущий дефицит будет покрыт за счет роста цен на электроэнергию для небытовых потребителей – компаний, заводов, коммунальных предприятий, что неизбежно приведет к росту стоимости конечной продукции и увеличению инфляции, которая и так уже достигла критического двузначного значения.

"Чем это угрожает? А тем, что произойдет повышение тарифа, а следовательно - и конечной цены на электроэнергию для небытовых потребителей… Таким образом, сэкономив среднестатистически 40 гривень в месяц, население значительно большую сумму заплатит за дорогие товары и услуги. При этом будут экономить в первую очередь состоятельные граждане, потребляющие значительные объемы электроэнергии, в то время, как за товары и услуги будет переплачивать массовый среднестатистический потребитель", - отметила Буславец.

Она отметила, что реализация этого решения может привести к снижению расходов на ремонт и эксплуатацию электросетей.

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"В условиях их (электросетей - УНИАН) полной изношенности (70 процентов) и высокой аварийности (среднее время отключения абонента электроэнергии в Украине составляет 700 минут в год - самый высокий показатель в Европе) сокращение финансирования мероприятий по ремонту и модернизации сетевого оборудования приведет к росту количества и масштабности аварийных отключений потребителей", - сообщила она.

По ее словам, руководству страны нужно сконцентрироваться на разработке решения, которое предусматривало бы постепенное увеличение тарифов для населения с одновременной поддержкой наиболее уязвимых потребителей.

"А увеличивать дефицит средств на рынке и перекладывать его на операторов систем распределения и электропоставщиков - пагубная практика, которая будет иметь долгосрочные негативные последствия, в первую очередь - для самих бытовых потребителей", - отметил она.

Отсутствие логики и чистый популизм

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев также считает, что снижение тарифов для населения несет риски для стабильного функционирования энергосистемы страны.

"Я не вижу никакой логики в этом решении. С экономической точки зрения оно является бессмысленным. Даже нынешняя цена не отображает реальное положение дел в энергетике. Это снижение будет происходить исключительно за счет снижения надежности и безопасности функционирования электросетей и систем", - сказал Рябцев.

Руководство страны может и должно защищать уязвимые слои населения от высоких коммунальных тарифов, однако, делать это нужно иначе.

"Наиболее оптимальным инструментом, который позволил бы сделать все тоже самое, но с минимальными потерями для экономики и людей, стала бы отмена нефинансовых специальных обязательств, которые сейчас несут "Энергоатом" и "Укрэнерго". Электрическая энергия должна продаваться всем по рыночным ценам, а государство должно компенсировать малообеспеченным часть стоимости этой энергии своими средствами, а не за счет участников рынка. Должны быть финансовые специальные обязательства", - отметил эксперт.

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По его словам, скидку на электроэнергию, которая вступит в силу в начале отопительного сезона, когда начнут приходить платежки за отопление, никто из украинских потребителей даже не заметит, а для экономики страны последствия будут губительными.

"Какая доля электрической энергии в платежке? Например, за январь доля электроэнергии в моей платежке составила 8 процентов. Сейчас ее снизили на 14 процентов. Сколько мы сэкономим, 50 гривень? Нужно понимать, что с началом отопительного сезона на 30-70 процентов вырастут тарифы на отопление, доля которых в платежках не 8 процентов, а более 70 процентов. Это повышение съест все эти подарки с барского плеча", - сказал Рябцев.

"Это махровый, дурной популизм, который не базируется на экономической почве. Это попытка отвлечь внимание общественности от бездарных, безответственных действий власти", - добавил эксперт.

Отход от курса на рыночную экономику

Сконцентрировавший в своих руках все рычаги управления экономикой Украины президент Зеленский все дальше уходит от либерального направления развития страны.

Сегодня власть принимает популистские, бесполезные, а порой и вредные для национальных интересов страны и ее экономики решения, которые будут иметь существенные долгосрочные негативные последствия. По словам политиков, этого требует ответ на разразившийся коронакризис. Но так ли это и нет ли там иных мотивов?

Не сложно представить, к чему мы придем за год или два до очередных выборов главы государства.

Не исключено, что для завоевания симпатий избирателей по распоряжению президента на улицах украинских городов будут раздавать бесплатный хлеб, а в Киеве в рамках программы президента "Великое строительство", разумеется, начнется строительство исполинского амфитеатра для проведения юмористических шоу.

Только нужно ли все это для вывода Украины в XXI веке на новый уровень развития и создания конкурентоспособной экономики с высоким уровнем доходов населения?

Игорь Орел

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