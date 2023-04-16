Италия будет полагаться на возобновляемые источники энергии и атомные электростанции.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Италия заявила о том, что смогла найти альтернативные источники газа и избавилась от зависимости от топлива агрессора.

Такое заявление сделал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин, отметив при этом, что Италия будет полагаться на возобновляемые источники энергии и атомные электростанции, сообщает Corriere della Sera.

"Если раньше Россия удовлетворяла 40% наших потребностей в газе, то сегодня мы получаем чуть более 10%. Таким образом, мы преодолели нашу зависимость от Москвы", – отметил министр.

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По его словам, Италия увеличила импорт газа по трубопроводу с Востока с помощью Трансадриатического газопровода, а также из Африки благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией.

"Гарантией являются регазификаторы (установки по преобразованию сжиженного природного газа в газообразную форму – ред.), которые позволят нам покупать газ по лучшей цене в мире", – отметил министр.

Позиция Италии относительно российского газа

В сентябре 2022 года Италия заяивилаа о том, что готова пройти зиму без российского газа.

По состоянию на 23 октября 2022 года Италия впервые за почти 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации. Последний раз такое было в 1974 году.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на декабрь 2022 года Италия менее чем за год уменьшила зависимость от российского газа с 40% до 10%.

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