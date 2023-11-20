Масштабную ремонтную кампанию на атомных станциях завершили еще до наступления зимы и морозов.

Специалисты НАЭК "Энергоатом" успешно завершили регулярный плановый ремонт на последнем, 9-м атомном блоке отечественной АЭС. Теперь все энергоблоки, расположенные на контролируемой территории Украины, работают на полную мощность. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что масштабную ремонтную кампанию на атомных станциях завершили еще до наступления зимы и морозов.

"И это чрезвычайно важно, ведь именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии. Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, которая дала возможность выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", - подчеркнул Галущенко.

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Министр отметил отличную профессиональную работу энергетиков, которые оперативно и с большой ответственностью провели необходимые ремонты и подготовили блоки к работе в электросети. Также он напомнил о совместных усилиях специалистов "Энергоатома" и компании Westinghouse в обеспечении работы атомных блоков ВВЭР-440 на топливе по производству шведского завода компании, а также в завершении монополии российских поставок ядерного топлива.

Украинские АЭС - последние новости

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) россияне продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет, в частности, о 2, 4 и 6 энергоблоках. При этом на других оккупанты также не соблюдают ряд технологических требований, призванных гарантировать безопасную и корректную эксплуатацию оборудования. Об этом сообщатся в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

В частности, так называемое руководство ЗАЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции, несмотря на то, что при нагревании эта смазка начинает интенсивно пениться. Это вызывает снижение давления в системе и автоматического отключения дизель-генераторов.

Ранее УНИАН информировал, что российские оккупанты вызвали частичный блэкаут на Запорожской АЭС. 14 ноября произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

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