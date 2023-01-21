Оккупанты перехитрили сами себя и теперь не могут запустить в работу ни один энергоблок АЭС.

Российские оккупанты не могут запустить в работу ни один энергоблок Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать. Об этом сообщает украинский "Энергоатом".

Отмечается, что острый дефицит персонала на станции оккупанты создали самостоятельно, когда запретили проход на территорию АЭС тем работникам станции, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор со структурами "Росатома". Так на станции стало не хватать почти 1500 специалистов.

Сейчас оккупанты пытаются найти персонал для украинской АЭС на территории самой России. Но, как выяснилось, дефицит специалистов – не единственное препятствие для запуска станции в работу.

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"Запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую рашисты своим гореуправлением спровоцировали из-за несоблюдения необходимого температурного режима", – говорят в Энергоатоме.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с начала марта 2022 года. Станция фактически перестала работать из-за систематических обстрелов, вызвавших повреждение части оборудования.

Украина предложила разместить на станции миротворцев, чтобы исключить любые провокации и защитить станцию.

По данным Энергоатома, чтобы запустить ЗАЭС в работу после изгнания российских оккупантов, потребуется не менее двух месяцев, которые уйдут на проверку оборудования и разминирование территории.