Закрытие угольных шахт: шоковая терапия или шаг в экологическое будущее

Украина взяла на себя обязательства сократить вредные для экологии выбросы, что приведет к отказу от сжигания угля в пользу "зеленой" энергетики. УНИАН попытался разобраться, как правительство в 2021 году будет реформировать угольную отрасль и закрывать убыточные госшахты.

Энергетический сектор Украины дошел до точки невозврата: отечественная угольная отрасль не способна жить без многомиллиардных дотаций из дефицитного госбюджета, который в условиях коронакризиса с трудом справляется с первоочередными социальными задачами.

Тяжелый шахтерский труд вместо рекордных результатов добычи все чаще ассоциируется с бесконечными акциями протеста горняков, долгами по зарплате и падающим спросом на украинское "черное золото", о чем свидетельствуют растущие запасы угля на складах.

Кроме того, Европейский союз неоднократно давал понять, что стремящиеся в Европу страны, в том числе Украина, должны строить свою экономику, учитывая необходимость бороться с климатическими изменениями. А значит, отказываться от разрушающего экологию добычи и сжигания и угля.

Также не стоит забывать, что наша страна несколько лет назад взяла на себя обязательства уменьшить загрязнение атмосферы, подписав Парижское климатическое соглашение.

Победа на прошедших ранее в ноябре выборах президента США Джо Байдена, пообещавшего вернуть крупнейшую экономику мира в это соглашение, указывает на то, что в ближайшие годы борьба с климатическими изменениями станет важным трендом мировой политики.

В Украине сейчас идет процесс обновления Энергетической стратегии государства до 2035 года с горизонтом планирования до 2050 года. По информации Министерства энергетики, наша страна выбирает приоритетом развитие "зеленой" энергетики, в связи с чем, крайне заинтересована в совместных с Европой проектах.

"Украина начала диалог с ЕС в рамках имплементации "зеленого курса" и Европейского Зеленого соглашения, который должен к 2050 году превратить Европу в первый климатически нейтральный континент", - заявили в ведомстве.

Нет сомнений, что Украина, вырабатывающая пока треть своей электроэнергии путем сжигания угля, в ближайшее время должна будет поддержать мировой экологический тренд, отдав предпочтение новым инновационным типам энергии, которые будут максимально дружескими экологии. Но возникает большой вопрос, как это будет происходить, и сколько будет стоить?

Концепция реформирования

Как показывает опыт европейских стран, прошедших этот путь в последние десятилетия, большой ошибкой было именно отсутствие эффективной долгосрочной стратегии поэтапной трансформации энергетики. Учась на опыте соседей, Украина ставит целью разработать и внедрить такую стратегию, чтобы минимизировать социальные и экономические потери.

Назначенный Кабинетом министров на днях и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил на своей первой пресс-конференции, что уже в ближайшее время правительство утвердит план реформирования угольных регионов.

"В этой концепции заложен единственно возможный подход к решению непростой проблемы угольных регионов", – сказал он.

По информации Минэнерго, концепция трансформации угольных регионов предусматривает разделение всех украинских государственных шахт на три категории.

Первая категория - это ресурсная база находящейся в собственности государства энергетической компании "Центрэнерго". Для этого Минэнерго отберет наиболее эффективные угледобывающие предприятия, что позволит создать вертикально интегрированную компанию.

Вторая категория – это шахты "двойного" назначения, то есть такие, которые добывают энергетический и коксующийся уголь, который используется в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что реформы начнутся уже в следующем году, а полностью трансформацию угольной отрасли правительство планирует завершить до 2030 года, чтобы это не было "шоковой терапией для граждан".

Немчинов отметил, что по прогнозам Минэнерго, из тридцати трех государственных шахт два десятка, очевидно, не заинтересуют инвесторов и не смогут продолжать добычу угля, а значит - будут ликвидированы.

"По нашим подсчетам, от 15 до 20 шахт, скорее всего, не смогут найти частного инвестора и в дальнейшем развивать добычу угля. Мы понимаем мировые тенденции, мы понимаем наши обязательства и прогнозируем, что все равно количество шахт будет сокращаться, а те шахты, которые будут продолжать добычу, должны работать более эффективно. В государственной собственности они пребывать не будут, у каждой будет свой частный инвестор и собственник", - пояснил он.

Эксперты сомневаются, что государственные шахты заинтересуют инвесторов, поскольку высокая себестоимость добычи угля делает их хронически убыточными.

Социальные последствия реформы

По информации Минэнерго, в Украине 65 моногородов, которые связаны с работой угольной отрасли, а количество трудящихся на госшахтах составляет порядка 30 тысяч человек.

"Количество шахтеров, которые задействованы в отрасли государственных шахт, на самом деле постоянно уменьшается. Это связано с разными факторами, на сегодня – до 30 тысяч работников задействованы на госшахтах", - отметил замминистра Немчинов.

Не стоит также забывать и о частной угледобыче в стране. Под крылом энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сосредоточено 75 процентов добычи угля в стране. На этих предприятиях работают также около тридцати тысяч шахтеров.

В 2020 году ДТЭК неоднократно выводил в простой крупнейшие добывающие уголь предприятия из-за отсутствия рынка сбыта. Также ДТЭК прекратил аренду госшахт объединения "Добропольеуголь", передав их в управление новой вертикально-интегрированной компании с участием госкомпании "Центрэнерго".

Кроме того, энергохолдинг заявил, что с 2021 года закроет шахту им. Сташкова в Днепропетровской области из-за истощения на ней запасов угля.

В подтверждении набирающего силу тренда генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания больше не заинтересована в покупке теплоэлектростанций, работающих на угле, а также не намерена участвовать в приватизации госшахт.

"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации, и мы производим 80 процентов угля в стране. Этого достаточно. У нас приоритет - развитие инвестиций в "зеленую" генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации", - сказал он.

Все это говорит о том, что убыточная добыча угля в Украине не нужна ни государству, ни олигархам. А значит, в ближайшие годы встанет острый вопрос: как перепрофилировать и дать новую работу десяткам тысяч украинских горняков.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ни одна шахта в Украине не будет закрыта, пока сотрудники не получат новую работу.

"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой. Это длительный процесс, на протяжении которого нужен будет уголь. Постепенно мы должны создавать экономические возможности для развития угольных регионов. Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую, безопасную работу с достойной оплатой", - сказал глава государства.

Пока остается загадкой, каким образом в условиях высокой безработицы в стране правительство собирается трудоустраивать десятки тысяч шахтеров.

И здесь возникает важный вопрос: где найти деньги на кардинальные реформы? Ведь по предварительным оценкам, только на закрытие государственных шахт необходимо порядка 15 миллиардов гривень.

В условиях экономического кризиса и дырявого государственного бюджета это в ближайшие годы может оказаться непосильной задачей.

В ближайшие месяцы станут известны детали правительственного плана по закрытию угольной отрасли, и только время покажет, насколько эффективной будет эта реформа. Шахтеры и их семьи, конечно, будут рассчитывать на государственную помощь, но при этом не должны забывать, что лишь их собственные усилия, приобретение новых знаний и навыков позволит стать успешным в новой энергетической реальности. А эта реальность уже не за горами.

Анна Бредихина

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