Так украинцев заставляют подписать контракты.

Российские захватчики под пытками заставляют работников оккупированной Запорожской атомной электростанции подписывать контракты.

Об этом сообщается в Telegram-канале Энергоатома. По их данным, в Энергодаре оккупанты разыскивают атомщиков, которые более года не подписывают трудовые договоры с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома.

"Оккупанты пытают работников, нескольких они бесцеремонно отлупили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором. Даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и безостановочные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами", - добавили в Энергоатоме.

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Оккупация Запорожской АЭС: что известно

Войска РФ контролируют Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар с весны 2022 года. Работников станции запугивают и заставляют подписывать контракты с оккупантами.

Кроме того, захватчики обвиняли украинских атомщиков в передаче ВСУ информации о передвижении и расположении военной техники на территории станции. Также омбудсмен сообщал о случаях похищения, пыток и убийств.

В Международном агентстве по атомной энергии систематически предупреждают, что военные действия на территории станции могут привести к крупной катастрофе. Весной глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС уже невозможно защитить.

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