4 марта 2022 года Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар Запорожской области, была захвачена российскими войсками. Позже стало известно, что объект контролируется российской компанией "росатом", хотя на станции продолжает работать украинский персонал.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, а потому угрозы, связанные с ее захватом, привлекли внимание всего мира.

Призывы украинских властей по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС игнорируются страной-оккупантом, а международные миссии МАГАТЭ носят скорее формальный характер при отсутствии каких-либо реальных инструментов влияния на рф.

Видео дня

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, а потому угрозы, связанные с ее захватом, привлекли внимание всего мира

При этом, оккупанты прибегают ко всем возможным средствам создания иллюзии безопасности и контролируемости ситуации через проведение паспортизации работников станции и местных жителей на временно захваченной территории.

Необходимо осознавать, что паспортизация украинских граждан на оккупированных территориях является манипуляцией и способом влияния рф на мировое сообщество для оправдания дальнейших агрессивных действий, искусственной легализации захваченных территорий и объектов и создания иллюзии законности.

При чем в зависимости от необходимости выбираются пути или принудительной всеобщей паспортизации через предоставление гражданства рф, как это произошло в феврале-марте 2014 года в Крыму, или путем склонения к "добровольному" получение гражданства рф.

Если первый случай является более очевидным для оценки, с точки зрения международного права, и по сути является ничтожным и не имеет правовых последствий, то второй уже имеет потребность в юридическом регулировании и может иметь негативные последствия за украинским законодательством.

Очевидно, что именно поэтому, на территории оккупированной Запорожской области и г. Энергодар оккупанты пошли по второму пути для того, чтобы подтвердить квазизаконность своего там нахождения и работы атомной станции в интересах рф.

В свою очередь во время дискуссии "Энергетика под ударом: что нужно знать украинцам?", которую 17 ноября 2022 года проводил Центр социально-экономических исследований CASE Украина, Иван Плачков, который выступал на этом мероприятии в качестве эксперта, заявил, что персонал ЗАЭС, который находится под временной российской оккупацией, должен для "сохранения станции" согласиться на сотрудничество с оккупантами в лице Росатома - "...пусть подписывают что угодно, даже паспорта берут, но пусть остаются на станции, потому что только они смогут ее сохранить".

Такая позиция является довольно странной, учитывая то, что украинский персонал не контролирует процессы на станции. Понятно, что наши специалисты досконально знакомы с работой оборудования и особенностями ЗАЭС, но могут ли они влиять на решения или препятствовать выполнению приказов оккупантов?

Получение российского паспорта и заключение контракта с "росатомом" лишь возложит на сотрудников дополнительные обязанности вроде соблюдения законов РФ, работы в ее интересах и никоим образом не гарантирует безопасности работы АЭС.

Любая политика "умиротворения агрессора" или прекращения борьбы, пусть и путем неприятия "подачек" или отказа от предложения оккупантов, являются ложными и всегда приводили только к уничтожению и гибели людей

На практике будет создан негативный для Украины информационный фон, который будет использован оккупантами для:

легализации захвата ЗАЭС и города Энергодар, ведь там будут работать и жить российские граждане и сотрудники российской атомной станции;

ускоренной русификации оккупированной территории, значительное усиление там российской пропаганды, которая приведет к созданию враждебного отношения населения Энергодара и работников станции к Украине;

переход на выплаты заработной платы и других социальных выплат в рублях;

внедрение российского законодательства;

возможную мобилизацию работников станции и жителей Энергодара в ряды российской армии и других военных формирований;

создание мощного пропагандистского мифа для российского и мирового информационного пространства, использование этой ситуации как примера поведения украинцев для других временно оккупированных территорий.

Неужели господа эксперты думают, что рашисты сохранят мужской персонал станции, когда речь пойдет о содержании ими обороны оккупированных территорий, или после принятия гражданства рф работники избегнут угрозы незаконной расправы или необходимости выполнять преступные приказы?

Подобные призывы, это все равно, что перекладывать ответственность за дальнейшие действия оккупантов на работников станции, которые и так находятся в сложнейших условиях.

Надо понимать, что любая политика "умиротворения агрессора" или прекращения борьбы, пусть и путем неприятия "подачек" или отказа от предложения оккупантов, являются ложными и всегда приводили только к уничтожению и гибели людей.

Задача государства и наша задача - это поддержка тех, кто находится под оккупацией, и не идет на сотрудничество с врагом, а не склонение их к "простым решениям".

Максим Малашкин, Украинская энергетическая ассоциация