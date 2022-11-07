Оборудование мобильной связи требует постоянного питания, поскольку его батарей хватает лишь на 4-5 часов работы без подзарядки.

В Киевской городской военной администрации объяснили, почему с временным отключением электросетей может исчезать связь и мобильный интернет.

"Дело в том, что оборудование требует постоянного питания. Чтобы обеспечить стабильную работу, применяют батареи. Они могут обеспечить работу на 4-5 часов. Поэтому, когда электроэнергию выключают надолго, то аккумуляторы не успевают перезарядиться", - сообщили в пресс-службе КМВА в Telegram.

Проблемы, возникающие с мобильным интернетом, связанные с тем, что сеть испытывает значительную нагрузку, когда большинство переходит с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет. Это влияет на скорость.

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"Однако, несмотря на это, абсолютное большинство украинских сетей связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют звонить или отправлять смс", - отметили в КМВА.

Обращается внимание, что скорость восстановления связи зависит от продолжительности и масштабов отключения электроэнергии.

Выключение света в Украине: детали

Российские оккупанты начали активно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября. Правительство Украины не раз призывало население экономно потреблять электроэнергию.

Согласно оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает сценария, что из-за обстрелов со стороны российских оккупантов столица может окунуться в полный блэкаут, а также остаться без тепла, воды и связи.