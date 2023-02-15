В Украине уже с марта потребление электричества пойдет на спад, отметили в Госэнергонадзоре.

В случае отсутствия новых ракетных и дроновых атак россиян графики отключений электроэнергии для населения в Украине применяться не будут.

Об этом сказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян в эфире телемарафона. "Если не будет массированных атак, то графики выключений применяться точно не будут. Точно нет в этом необходимости, генерации достаточно сейчас", - сказал он.

По словам чиновника, уже с марта потребление в стране пойдет на спад, поэтому дефицита будет еще меньше.

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Слободян также отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме существенно улучшилась за счет увеличения объемов выработки на теплоэлектростанциях, выведения в работу всех энергоблоков АЭС.

Ситуация с электроэнергией в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 10 февраля российские военные террористы совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков, из-за ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Несмотря на это, уже четвертые сутки подряд НЭК "Укрэнерго" не устанавливает лимиты потребления для облэнерго, а выработка электроэнергии полностью покрывает потребление.

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