Глава МИД Австралии Пенни Вонг отметила, что отправлять средства вместо угля дешевле и проще.

Австралия предоставит Украине 20 миллионов долларов на укрепление энергосистемы Украины вместо угля, который ранее запрашивал Киев. Эти средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", которым руководят Еврокомиссия и Украина.

ABC сообщает, что с декабря 2023 года Украина подала два отдельных запроса на уголь из Австралии, и федеральное правительство выразило нежелание их удовлетворить. Несмотря на то, что Австралия поставляла Украине уголь в начале полномасштабного вторжения.

Но теперь правительство предоставит дополнительную поддержку в размере 31 миллиона долларов - 20 миллионов долларов для энергетического фонда и 11 миллионов долларов дополнительной гуманитарной поддержки.

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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объяснила, что отправлять средства, а не уголь, дешевле и проще.

"Если вы доставляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страхование. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине принимать собственные решения о том, куда лучше всего применить эти средства", - отметила министр.

Гуманитарное финансирование в размере 11 миллионов долларов пойдет в основном на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое сосредоточено на таких основных потребностях, как еда, вода и убежище.

Часть финансирования также пойдет непосредственно на поддержку людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.

Помощь Украине от Австралии - последние новости

В октябре 2023 года Австралия отправила в Украину пакет военной помощи стоимостью 12,8 миллиона долларов. Туда вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.

27 апреля 2024 года стало известно, что Украина получит от Австралии военную технику. Австралия предоставит партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотники. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, общая сумма пакета помощи составит 100 миллионов долларов.

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