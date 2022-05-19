Стремительного роста цен после отмены госрегулирования в крупных сетях не будет.

Аналитики прогнозируют рост цен на бензин в Украине.

Об этом пишет Forbes.

По состоянию на 18 мая крупные сети АЗС остались в пределах предельных цен, по данным Консалтинговой группы А-95, пишет minfin. Например, ОККО и WOG продают бензин по 39,86 грн/л, дизель – по 42,31 грн/л.

Стремительного роста цен после отмены госрегулирования в крупных сетях не будет, прогнозирует аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко. "Они и сейчас имеют заработок, – говорит он. - Возможна только небольшая коррекция из-за изменения цен на нефть". Впрочем он также прогнозирует, что малые сети, которые сейчас продают топливо дороже 60 грн за литр, не пойдут на снижение, поскольку стоимость оптовых цен выше 55 грн/л.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует рост цен на бензин до 55-60 грн/л, дизтоплива – до 60-65 грн/л. Впрочем, крупные сети, по его словам, могут определенное время оставаться в коридоре, который отметил правительство. "Все будет зависеть от того, как себя поведут люди: увеличится спрос – будут расти цены", – говорит он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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