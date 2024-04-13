Строительство одного блока составляет около пяти лет, а его ориентировочная стоимость – от пяти млрд долларов.

В четверг, 11 апреля, "Энергоатом" начал на Хмельницкой АЭС проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse. Как сообщает корреспондент УНИАН, на церемонии старта проекта выполнялось бетонирование дренажного канала для обеспечения устойчивости плотины и обеспечения строительства инфраструктуры энергоблоков.

"Эти атомные блоки дают возможность балансировать. Это является особой чертой именно американской технологии АР1000. Сегодня враг бьет и уничтожает как раз балансирующие мощности в государстве. Поэтому, если бы мы условно сейчас имели блоки АР1000, мы могли бы маневрировать в системе, соответственно выполняя в системе важные функции для балансировки", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По словам председателя правления "НАЭК" Энергоатома Петра Котина, эти энергоблоки являются совершенно другой современной технологией, которая является более безопасной. "Это новый шаг в направлении более современной, безопасной и надежной энергетики. Это фактически реактор поколения III+. При том, что другие реакторы поколения III. Третий и четвертый энергоблоки, которые мы сейчас строим, они также будут иметь те черты, которые сейчас мы будем строить на пятом и шестом энергоблоках", – сказал Котин.

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Президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман отметил, что технология построения этих энергоблоков является очень компактной, что позволяет им занимать меньше места. Кроме того, их стоимость ниже по сравнению с другими энергоблоками.

"Относительно того, сколько это будет стоить – это как раз следующий шаг, который мы собираемся обсуждать и планировать наше дальнейшее сотрудничество", – сказал президент Westinghouse.

В Энергоатоме отметили, что точные сроки строительства будут зависеть от хода военных действий в Украине, однако, согласно расчетам, в мирных условиях срок строительства одного блока составляет около пяти лет, а его ориентировочная стоимость – от 5 млрд долларов.

"В целом запланировано, что эти энергоблоки будут эксплуатироваться на 60 лет. Но мы можем вас заверить, что доступная электроэнергия будет на века вперед", – заявил Фрагман.

Новые энергоблоки на ХАЭС

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую атомную электростанцию заявил, что государство не должно избавляться от самой дешевой электроэнергии в стране – атомной. Поэтому необходимо завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

17 декабря 2023 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС.

25 января 2024 года министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что Украина планирует начать строительство четырех атомных реакторов на Хмельницкой АЭС уже в этом году. Тогда сообщалось, что два блока, которые включают реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии. Другие два – будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

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