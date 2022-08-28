На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Комитет избранных представителей правых партий и представителей бизнеса Швейцарии начал публичную кампанию под лозунгом "Электричество для всех и всегда".
Об этом сообщает Le Temps.
Цель компании – снять запрет на строительство новых атомных электростанций.
Участники инициативы предлагают включить в конституцию Швейцарии положение о том, что "разрешается любая форма производства климатически безопасной электроэнергии".
Со следующей недели начнется сбор подписей за инициативу.
Отказ Швейцарии от ядерной энергетики:
Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года.
В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.
Но из-за зависимости от российского газа и французской атомной энергетики Швейцария готовится к дефициту голубого топлива и электроэнергии этой зимой.
Война в Украине и позиция Швейцарии:
3 августа Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России.
10 августа 2022 года Швейцария заявила о том, что готова представлять интересы вывезенных в РФ украинцев.
11 августа Россия отказала Швейцарии в праве представлять украинцев в РФ.
15 августа Швейцария ужесточила выдачу пособий беженцам из Украины.
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