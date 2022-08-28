Со следующей недели начнется сбор подписей за инициативу.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Комитет избранных представителей правых партий и представителей бизнеса Швейцарии начал публичную кампанию под лозунгом "Электричество для всех и всегда".

Об этом сообщает Le Temps.

Цель компании – снять запрет на строительство новых атомных электростанций.

Відео дня:

Участники инициативы предлагают включить в конституцию Швейцарии положение о том, что "разрешается любая форма производства климатически безопасной электроэнергии".

Со следующей недели начнется сбор подписей за инициативу.

Отказ Швейцарии от ядерной энергетики:

Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.

Но из-за зависимости от российского газа и французской атомной энергетики Швейцария готовится к дефициту голубого топлива и электроэнергии этой зимой.

Война в Украине и позиция Швейцарии:

3 августа Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России.

10 августа 2022 года Швейцария заявила о том, что готова представлять интересы вывезенных в РФ украинцев.

11 августа Россия отказала Швейцарии в праве представлять украинцев в РФ.

15 августа Швейцария ужесточила выдачу пособий беженцам из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: