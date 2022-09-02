Министр экономики страны Роберт Габек заявил, что не надо рассчитывать на поступление газа через "Северный поток-1" зимой.

Германия "ни в коем случае не может полагаться на Россию" и не должна рассчитывать на поставки газа по "Северному потоку-1" зимой.

Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек, сообщает Market Insider.

Напомним, российская компания "Газпром" отключил единственную работающую турбину на компрессорной станции трубопровода "Северный поток-1", который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. "Газпром" указал на техническую необходимость трехдневной остановки для регулярного ремонта, однако глава немецкого Федерального агентства сетей Клаус Мюллер заявил, что такой ремонт является "непонятным" и обвинил Москву в попытках наказать Берлин за поддержку Украины.

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"Мы не должны рассчитывать на поступление газа через "Северный поток-1" зимой, - указал Хабек. - Я ожидаю, что мы не можем полагаться на Россию, или "Газпром" никоим образом, остальное - просто спекуляции".

Габек также отметил, что сейчас министерство не ведет прямых переговоров с "Газпромом".

В последние месяцы Хабек и другие европейские чиновники обвинили Кремль в использовании энергетического оружия как способа мести за санкции, введенные из-за нападения на Украину.

Как сообщал УНИАН, 28 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "самообманом" утверждение, что Берлин получал дешевый газ из России. По ее словам, Германия заплатила за него своей безопасностью и независимостью. Глава немецкого МИДа также категорически выступила против открытия газопровода "Северный поток-2" на фоне нынешнего энергетического кризиса.

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