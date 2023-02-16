Это позволяет не отключать свет в Киевской и Днепропетровской областях, а в Киеве завтра проведут замеры потребления электроэнергии.

На завтра, 17 февраля, "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

"Это позволяет не отключать свет в Киевской и Днепропетровской областях, тогда как в Киеве завтра проводятся замеры потребления", - сообщается в Telegram-канале группы ДТЭК.

Однако отмечается, что вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику. Также из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

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Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков из-за ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

11 февраля два энергоблока на одной из атомных станций вернули в работу.

12, 13, 14 и 15 февраля "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии, что позволило не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Укрэнерго" поочередно проводит в областях и городах замеры потребления электроэнергии чтобы определить актуальные показатели потребностей. По собранным данным будут корректировать лимиты потребления.

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