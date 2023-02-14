В YASNO рассказали, какой будет завтра ситуация со светом.

Во вторник, 14 февраля, в Украине вывели в работу еще один блок одной из электростанций.

Об этом сообщает генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, день прошел без ограничений, сейчас дефицит в энергосистеме покрывается усиленной работой украинских гидроэлектростанций.

"Выведен в работу еще один блок одной из электростанций. В то же время продолжаются ремонтные работы. На завтра надеемся работать без ограничений. Но о сетевых ограничениях забывать не следует. Там, где инфраструктура не позволяет передавать надлежащие объемы электроэнергии, применяются стабилизационные графики", - добавил Коваленко.

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Состояние энергосистемы Украины

Как известно, 10 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали ракетами объекты украинской энергетической инфраструктуры. Было зафиксировано попадание в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы. Также повреждения получили теплоэлектростанции ДТЭК.

Известно, что два энергоблока на одной из атомных станций удалось вернуть в работу уже на следующий день.

В "Укрэнерго" даже говорят, что сейчас темпы восстановления украинской енергостеми быстрее, чем темпы разрушений.

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