Проблема наблюдается в более чем 5 областях Украины.

По состоянию на 10 мая в шести областях Украины перебои с поставкой электроэнергии из-за уничтожения энергетической инфраструктуры, по которой ведет обстрелы РФ.

По это сообщает пресс-служба Министерства энергетики в Телеграм-канале. Там уточнили, какие регионы сейчас "без света".

"Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийского обстрела было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет.

В то же время энергетики продолжают работы по восстановлению энергоснабжения. За сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Донецкой областях.

"Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности", - добавляет пресс-служба.

Из-за ракетных ударов повреждена половина энергосистемы Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве энергетики опровергли сообщения о том, что в мае якобы снова могут ввести графики отключения света.

По данным Минэнерго, из-за ракетных атак была повреждена половина энергосистемы Украины. В частности, 24 объекта генерации - это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро - и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей. Обычно объекты обстреливались по несколько раз.

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