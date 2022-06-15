Как Европа будет отмывать свою экономику от кровавой российской нефти

Страны Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций, который включает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов. УНИАН попытался разобраться с тем, чем Европа планирует заменить кровавую российскую нефть.

Шестой пакет санкций Европейского союза против России вызвал месячную дискуссию, в которой политики 27 стран Еврозоны с большим трудом искали точки соприкосновения. К чести наших партнеров положительное для Украины решение было, в конце концов, найдено: Европа решила распрощаться с кровавой российской нефтью и закрыть этот финансовый поток для страны-агрессора.

В 2021 году 42 процента экспорта нефти из России отправилось в Евросоюз. Такой огромный объем импорта говорит о значительной зависимости ЕС от российской нефти. Для понимания, крупнейшая экономика Евросоюза Германия до войны закрывала импортом из России треть своих топливных нужд. Некоторые страны Восточной Европы давали российской нефти еще большую долю, например, Литва - 83 процента, а Польша - 58 процентов.

Именно большая зависимость некоторых стран Европы от российского энергоресурса и затянула переговоры о введении эмбарго. ЕС устроен так, что мнение и пожелания всех стран-участников должны быть учтены, и поэтому некоторые страны получили определенные уступки на введение эмбарго.

Речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии, которые из-за своей географической особенности - не имеют выхода к морю - будут какое-то время продолжать получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Так же, помимо них, Болгария получила более длительную отсрочку на введение запрета: её переходный период предусмотрен до конца 2024 года.

Другие страны Еврозоны утвердили период в шесть и восемь месяцев для отказа от поставок российской нефти и нефтепродуктов морским путем.

Нужно понимать, что эмбарго - это не просто одностороннее наказание агрессора. Объединенной Европе придется решить очень сложную задачу: оперативно заменить огромную часть черного золота поставками из других стран. Поэтому встаёт вопрос, как это будет происходить?

Это актуально и для Украины, которая также отказалась от импорта нефти и нефтепродуктов из России и ее сателлита - Беларуси. И теперь все нефтепродукты на наш рынок поступают из стран ЕС. И все, что происходит у наших западных соседей, будет иметь прямое влияние на цены и доступность топлива на украинских АЗС.

Ближний Восток и Венесуэла

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН отметил, что главная часть введенного Евросоюзом эмбарго - это объявление о том, что российская нефть уходит с европейского рынка.

"Тогда другие производители разгонят свою добычу и начнут активно предлагать свою нефть, потому что они знают, что, например, Германия, как покупатель, освободит место на рынке от российской нефти. Что это значит для Саудовской Аравии или Венесуэлы? Бегом увеличивать добычу, для того чтобы быстро предложить свою нефть", - сказал энергетический эксперт.

Недавно страны Организации экспортеров нефти ОПЕК+ согласовали решение об увеличении добычи нефти вдвое - на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе.

Можно предположить, что главным источником замещения российской нефти на европейском рынке станет именно Ближний Восток, поскольку в отличие от других членов ОПЕК именно страны этого региона имеют достаточно свободных мощностей, чтобы нарастить добычу нефти и покрыть тем самым растущий спрос.

Помимо всего прочего страны ОПЕК+ рассматривают возможность того, что бы исключить из организации кровавую бензоколонку - Россию - и распределить её квоты на добычу среди других членов организации.

"Сейчас достигнута договоренность об увеличении объемов добычи странами ОПЕК+, к тому же, обсуждается исключение России из организации и полное перераспределение ее доли между странами ОПЕК+. Если это произойдет, на что есть большие надежды, то Россия получит очень мощный удар, а с другой стороны, Европе будет очень легко замещать объемы недостающих поставок с России, более того - цены, скорее всего, пойдут вниз", - добавил Харченко.

Помимо Ближнего Востока европейские компании также обращают внимание на санкционную "подругу" России, которая недавно получила возможность поставлять нефть в европейские порты. Речь идёт о расположенной в Латинской Америке Венесуэле. Правительство Соединенных Штатов решило несколько ослабить санкционное давление на эту страну, чтобы позволить ей поставлять нефть испанским и итальянским потребителям.

Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что процесс замещения российской нефти уже идёт, и европейские нефтяные компании заключают соглашения о поставках ближневосточной нефти.

"Это частично уже делается, и эти соглашения заключаются. В частности, Польша заключила соглашение, точнее польские нефтяные компании, на поставку саудовского сырья через терминалы балтийского моря. Совершаются сделки и испанцами. Есть договоренности по поставке дополнительных объемов ближневосточной нефти в порты Средиземного моря, в частности - итальянские, плюс - подписываются контракты по снабжению нефти морем в нидерландские порты Амстердама, Роттердама и Антверпена", - сказал Рябцев агентству УНИАН.

Эксперт подчеркнул, что введенный переходный период в шесть и восемь месяцев до полного запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов введен как раз именно для того, чтобы энергокомпании ЕС успели заменить ее поставками из других стран.

Как эмбарго отразится на топливном рынке Украины

С началом полномасштабной войны наша страна потеряла двух самых больших поставщиков топлива на украинский рынок: Россию и Беларусь. На них приходилось порядка 80 процентов импорта топлива в Украину. После вторжения варварской орды на мирную украинскую землю наша страна была вынуждена искать других экспортеров топлива и стала ориентироваться на соседей по Евросоюзу.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что поскольку мы уже являемся частью европейского рынка нефтепродуктов, то все проблемы, которые будут возникать там, будем чувствовать и мы.

"Я считаю, что мы уже часть европейского рынка нефтепродуктов и, соответственно, мы будем дублировать все проблемы, которые будут и там. А там сейчас все опасаются дефицита. На этой неделе было заявление Международного энергетического агентства о том, что в Европе ожидается дефицит бензина и дизтоплива из-за роста потребления и опасений из-за санкций", - рассказал эксперт.

В этой связи, директор Консалтинговой группы А-95 ожидает, что для национального рынка топлива нынешнее лето будет "жарким".

"Как минимум, прогнозируется дефицит, потому что действительно растет спрос, в частности - сезонный. У нас он тоже растет из-за активной фазы полевых работ. У нас сейчас проблема: мы пока не можем выйти на необходимый объем поставок, потому, что в Европе сложная ситуация с ресурсами и логистикой. То есть европейцы никак не хотят менять логистику, для того чтобы мы могли получать больше. А нужно еще больше горючего", - добавил Куюн.

Если говорит о возможных ценовых изменениях на национальном рынке топлива, то по мнению эксперта, пока условий для роста нет, поскольку у трейдеров и автозаправочных станций еще есть "запас мощности". Но ограничения по продаже топлива будут сохраняться, и украинские водители едва ли увидят полностью свободную продажу бензина и дизеля ближайшие месяцы.

В свою очередь, Геннадий Рябцев считает, что влияние европейского нефтяного эмбарго на Украину можно будет оценить только после его введения.

"Следует понять, что все ограничения, о которых было сказано в соответствующих решениях совета ЕС, вступят в силу после пятого декабря 22-го года для нефти и пятого февраля 23-го года для нефтепродуктов. Поэтому о каком-либо влиянии на рынок нефтепродуктов Украины можно будет говорить только после этих сроков", - считает эксперт.

Сколько потеряет Россия

По подсчетам международного агентства Bloomberg, Россия из-за грядущего эмбарго потеряет порядка 10 млрд долларов в год из-за упущенной возможности поставлять свою нефть и нефтепродукты в страны ЕС. Однако, эксперт Харченко считает, что такая оценка достаточно пессимистична, а реальная цифра потерь куда больше.

"Им уже некуда девать свою нефть. Учитывая, что в 21-м году они - россияне - заработали на нефти в общей сложности 110 млрд, и учитывая, что 60 процентов этого объема шло через танкерные перевозки и еще 40 процентов через нефтепроводы то, что мы считали с коллегами, выходит, что потери с того, что уже случилось, составят по результатам года где-то 20-25 млрд, но на самом деле окно потерь лежит между 30 млрд и 50 млрд", - сказал Харченко.

Эксперт добавил, что если страны ОПЕК+ действительно увеличат объемы добычи нефти и произведут перераспределение части России, при этом Венесуэла начнёт экспорт нефти Испанцам и Итальянцам, то с 90 процентной вероятностью цены на нефть пойдут вниз, и Россия рискует попасть в ситуацию, когда собственная добыча нефти для неё станет невыгодной.

"Когда цена на нефть дойдет где-то до 50 долларов за баррель, а Россия, в условиях санкций, вынуждена продавать нефть с дисконтом к рыночным ценам, и этот дисконт уже сейчас составляет 30 процентов, а когда эмбарго вступит в силу, то будет еще больше. Опыт Ирана показывает, что у них там дисконты до 60 процентов доходят. Ну, пусть, в России будет 40 процентов, но 50 долларов минус 40 процентов - это 30 долларов за баррель. А реальная цена добычи нефти в России - это 37 долларов. Соответственно, они реально уйдут в минус", - отметил Харченко.

Грядущие изменения на рынке

Если говорить о том, кто сможет заменить поставки российской кровавой нефти, то можно с уверенностью заявлять о странах Ближнего Востока, которые имеют свободные мощности для наращивания объемов добычи нефти, и о Венесуэле, которой США позволили поставлять нефть в страны ЕС. Нет сомнения, что добавят в добыче и другие богатые нефтью страны, например - Иран.

В свою очередь, Евросоюз не зря дал полугодовалый интервал до полного отказа от нефти и нефтепродуктов с России. Если бы это решение было введено моментально, то энергокомпании ЕС не успели бы заместить поставки российской нефти другими источниками, что вызвало бы болезненный шок в топливной сфере Европы и, в том числе, отразилось бы на рынке Украины. Как следствие, мы бы ощутили намного больший дефицит топлива, нежели сейчас.

Как отмечают наши эксперты, пока нет фундаментальных условий для значительного роста цен на топливо, но ограничения по его продаже будут сохраняться ближайшие месяцы. Точные последствия для топливного рынка Украины мы увидим уже в конце 2022 года.

Ясным является одно - цивилизованный мир активно отказывается от русской нефти, а это значит, что страна-агрессор потеряет огромное количество экспортных поступлений в бюджет и, как следствие, - ослабит хватку в ведении войны против Украины.

К тому же, стратегическим направлением развития европейской экономики выбран курс на борьбу с экологическими изменениями, что требует постепенную замену двигателей внутреннего сгорания электрическими. Новые технологии станут могильщиками бензиновых экономик. И это будет еще один цивилизационный приговор неоимперской России.

Нам же остается лишь приближать победу всеми силами, параллельно убеждая западных партнеров усилить санкционное давление на кровавую русскую бензоколонку.

Артур Крыжный