Станция прекратила производство электроэнергии

Сегодня, 19 мая, российские оккупанты обстреляли одну из тепловых электростанций Украины.

Как сообщает ДТЭК, в результате вражеской атаки станция прекратила работу. На данный момент известно, что оккупанты повредили магистральные линии, обеспечивающие выдачу мощности.

"Станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

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Какая именно станция остановлена в ДТЭК не уточняют. Как уточнили в компании, в мае генерирующие предприятия ДТЭК Энерго были атакованы трижды, а с сентября прошлого года – 33 раза.

Удары по энергосистеме Украины

В ночь с 17 на 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, более 20 населенных пунктов остались без света.

По состоянию на 18 мая "Укрэнерго" просило украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы.

19 мая 2023 года сообщалось о том, что оккупанты снова бьют по энергоструктуре. В результате вражеских обстрелов обесточены около десяти населенных пунктов в пяти областях. Есть повреждения энергетической инфраструктуры.

В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрелов обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской области. На Харьковщине под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков.

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