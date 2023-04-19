В случае успешной сделки компания получит от агрессора более 1 миллиарда долларов.

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал британскую нефтегазовую компанию Shell поделиться с Украиной прибылью от потенциального выкупа Россией доли британской фирмы в сибирском предприятии по добыче ископаемого топлива.

Как сообщает Politico, по словам Устенко, в случае успешной сделки компания получит от агрессора более 1 миллиарда долларов.

"В случае завершения эта продажа будет означать перевод более 1 миллиарда долларов наличными на счета Shell. Это были бы кровавые деньги в чистом виде. Мы призываем Shell направить любую выручку от продажи или дивидендов в России на нужды жертв войны - той самой войны, которую эти активы подпитывали и финансировали", — отметил Устенко.

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Война в Украине и Shell

В мае 2022 года появилась информация о том, что Shell ведет переговоры о продаже своей 27,5% доли в проекте "Сахалин-2". Позже Shell списала 27,5% акций "Сахалина-2" на сумму $1,6 млрд.

2 сентября 2022 года Shell зявила о том, что выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

2 февраля 2023 года Shell заявила о том, что умывает руки от сотрудничества с "Газпромом" и подписала документы с российской компанией "Газпром нефть" о продаже 50% ООО "Salym Petroleum Development".

Shell объявила о своем намерении выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

20 февраля 2023 года Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС).

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