Герман Галущенко отметил, что Украина намерена наращивать мощности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, будут ли повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24. Он отметил, что подобные шаги не планируются.

Он отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации, а "важным инструментом" для этого станут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.

"Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодня уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы", - подытожил Галущенко в эфире национального телемарафона

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Тарифы на свет в Украине - последние новости

Кабинет министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Таким образом, правительство сохранило неизменными тарифы на электроэнергию до конца апреля.

Для бытовых потребителей цена электричества останется на уровне 2,64 грн за кВт/ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Хотя ранее народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила, что внедрение механизма импортного ВСО усугубит долговой кризис в сфере энергетики.

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