США - санкции - "Газпром". Разгромит ли Вашингтон "Северный поток-2"

Несмотря на глобальную угрозу - пандемию коронавируса, экономические вопросы никуда не исчезают с международной повестки дня. Сейчас одной из обсуждаемых всеми тем является достройка Россией «Северного потока-2», который призван лишить Украину статуса газового транзитера, как и миллиардных доходов в казну.

Поводом поставить во главу угла этот вопрос послужило заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла. В преддверии завершения своей каденции в Берлине он сообщил, что не за горами новые санкции против «Северного потока-2» и они могут быть приняты американским конгрессом очень быстро, несмотря на предвыборную кампанию в Америке.

«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий (республиканцев и демократов). Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро», - заявил Гренелл в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Кроме того, он призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России – «прекратить кормить зверя», в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны.

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Санкции намерены принять для недопущения реализации проекта «Северный поток-2». Главная причина – использование Россией газа в качестве политического давления, что ставит под сомнение принципы Европейского Союза. «За» выступает исключительно Германия. Если трубопровод заработает, она станет крупнейшим газовым хабом в Европе. Поэтому заявление посла США Берлин посчитал неуместным.

«Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, то есть такими, что противоречат международному праву, санкциями», - заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаєра.

Это не первый спор Германии и США. Берлин был возмущен и введенными в декабре санкциями США против проекта, вынудив компании, ведущие прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу вывела из Балтийского моря свое судно-укладчика. Так строительство «Северного потока-2» было приостановлено. Но Россия заявила, что все проблемы будут решены. Для завершения строительства, причем до конца 2020 года, было «модернизировано» судно «Академик Черский». В начале мая оно встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

Кстати, история этого судна довольно занимательна. И говорит о том, что новые санкции США являются реальностью, а главное – на сей раз прямой угрозой для «Газпрома». Так, понимая, что ограничительные меры коснутся его активов, а «Академик Чарский» - именно такой актив, с 2016 года судно было передано на баланс «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда» (СТИФ). То есть, якобы никакого отношения к «Газпрому» уже не имеет. А раз так, то и санкции его зацепить не должны. Ну, в этом вопросе у россиян, вроде бы, все сложилось. Но на этом проблемы не закончились.

Загвоздка с достройкой «Северного потока-2» привела к тому, что Федеральное сетевое агентство Германии (Bnetza) отклонило заявку оператора Nord Stream 2 AG о предоставлении «Северному потоку-2» исключений из Газовой директивы ЕС.

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Она была утверждена в прошлом году и на деле является поправками в Газовую директиву, по которым газопроводы из третьих стран также должны соответствовать Третьему энергопакету. То есть, одна компания не может быть как поставщиком газа, так и собственником газопровода, а независимые поставщики должны иметь доступ к трубе. Это значит, что до 50% его мощности должно быть зарезервировано под них. В случае с «Северным потоком-2» это означает, что проект будет работать в половину мощности - 27,5 млрд кубометров в год. В Директиве, по требованию Германии, указывалось, что могут быть предоставлены исключения, но только в случае, если газопровод построен до 23 мая 2019 года.

В принципе, эта дата и была сроком сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2». Но санкции США сделали свое дело, и труба не вписалась в пролоббированное Германией послабление.

В Росси сразу же заявили, что, несмотря на различные «преграды», «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года, а «Газпром» найдет возможность обойти ограничительные меры. К примеру, перенести точки сдачи газа европейским клиентам туда, где балтийский газопровод заходит в немецкие территориальные воды и, по сути, пересекает границу ЕС, или в точку входа в «Северный поток-2» в России.

Видя все «хитроумные» схемы России, США и пригрозили новыми санкциями. Смогут ли они уничтожить «Северный поток-2»?

США vs Россия

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что санкции будут введены. Они уже обозначены, а соответствующий законопроект разработан. И коснуться они тех компаний, которые рискнут приобщиться к достройке проекта.

«Конечно, американские санкции всегда носят адресный характер, они коснутся, прежде всего, менеджмента и собственников компаний, которые пойдут на сотрудничество с «Газпромом». Таким образом они утратят возможность вести бизнес с США, сотрудничать с американскими компаниями, возможность въезда на территорию США и т.д. Хотя, с одной стороны, может показаться, что санкции недостаточные. Например, «Газпром», когда переписал на другого собственника - «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» - свое единственное трубоукладное судно «Академик Черский», так и решил. Ведь этому собственнику совершенно безразличны санкции США: он не сотрудничает с Америкой, не ведет свой бизнес по всему миру. Совсем по-другому выглядела ситуация со швейцарской Allseas. Декабрьские санкции США вынудили ее вывести из проекта свой трубоукладчик Solitaire. Но если россияне считают, что они в такой способ нивелировали риск попадания под новые санкции, то это не так», - отметил Гончар.

По его мнению, сейчас идеальная ситуация, чтобы судно «Академик Черский» было арестовано. К примеру, в счет погашения претензии польской госкомпании, которая выиграла Стокгольмский арбитраж у «Газпрома» на сумму 1,5 миллиарда долларов, но Россия отказывается платить по счетам.

Кроме того, в новом законопроекте говорится, что придуманный россиянами фокус с судном их не спасет, так как санкции будут касаться не только субъекта, владеющего в данное время тем или иным активом, технологиями и оборудованием, которые могут быть использованы при укладке «Северного потока-2», но и тех, кто передал этому субъекту перечисленные активы. Другими словами, «Академик Черский», который был ранее на балансе «Газпрома», передан им же на баланс Самарского фонда, который само собой попадет под санкции, но под них попадет и сам «Газпром».

«А вот для «Газпрома» это смерти подобно. Ранее американцы его щадили. Теперь не будут. «Газпром» имеет отношения с американской финансовой системой. Для него это некий крах», - подчеркнул Гончар.

Но даже если Россия достроит «Северный поток-2», то, по словам эксперта, никто не захочет им пользоваться, иначе снова есть риск нарваться на американские санкции, получив газ из этого трубопровода.

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Есть и еще один важный фактор, который может уничтожить «Северный поток-2».

«Еще не дал своего окончательного согласия на прокладку трубы датский регулятор. Поэтому тот факт, что россияне сейчас ходят туда-сюда вокруг немецкого острова Рюген, не означает, что они приступили к выполнению работ. Дело в том, что нет уверенности с датской стороны, что «Академик Черский» вместе с баржой «Фортуна» смогут аккуратно выполнить работы, не зацепив рисковые зоны, где находятся химические боеприпасы, которые были затоплены в районе острова Борнхольм после Второй мировой войны. Не исключаю, если Россия будет игнорировать этот очень серьезный момент и станет продолжать нахраписто вести работы, то НАТО быстро наведет порядок. Европейские эксперты неоднократно заявляли, что, вроде бы, известна карта, на которой указывается, где сбрасывались химические боеприпасы. Тем не менее, в процессе подводных исследований выяснилось, что залегают они не совсем там, где указано. Более того, их относило течением вплоть до побережья Швеции. «Газпром» уверяет, что чуть ли не с каждой рыбкой на дне морском переговорил, но риск очень большой», - рассказывает Гончар.

Эксперт считает, что, в принципе, не важно, в какой способ будет остановлен «Северный поток-2». Для Украины главное – чтобы его не было. Пусть даже «Газпром» его достроит на 99,9%, но, если не будет проложен лишь один километр, труба работать не будет.

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, пока рано говорить о том, какие именно санкции США заработают. На сегодняшний день это непубличная информация. Тем не менее, как и первые санкции были четко сформулированы и попали прямо в цель, таковой будет и история со вторыми санкциями. Нет причин ожидать, что что-то у США не получится.

«Теоретически, у «Газпрома» есть возможность попытаться достроить «Северный поток-2». Но пока ничего не получается, только гоняет туда-сюда свои суда. «Газпром» попал в группу риска. Для него санкции - крайне неприятная история. Прямо говоря – для него это будет ударом под дых. Да и вообще для России все очень неудачно развивается. Поэтому сомневаюсь, что «Газпром» запустит «Академика Черского». Еще одна проблема для «Газпрома» - датское разрешение на строительство. Нет у них, к радости для нас, возможности работать их судам в рамках уже выданного разрешения. Но оно может быть откорректировано. Сейчас россияне ведут активные переговоры, пока они успехом не увенчались. Американская и украинская дипломатии очень активно работают с датчанами, стараясь оказать им всяческую поддержку, так как давление немцев существует, как и россиян. Поэтому есть множество разнонаправленных факторов, как и понимание того, что действующие санкции США крайне осложняют ситуацию, а еще готовится новый пакет мер, который сделает реализацию достройки трубопровода в принципе невозможной. Санкции вводятся для того, чтобы проект не был реализован. А то, что Россия уверена в обратном, ее проблемы. Угроза недостройки трубопровода – больше, чем реальная. Считаю, что новые санкции не дадут достроить «Северный поток-2»», - подытожил Харченко.

Санкции США против «Северного потока-2», исходя из заявления американского посла, могут быть утверждены «очень быстро». Хочется в это верить, ведь время не ждет.

Нана Черная