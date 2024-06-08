По его словам, ситуация в украинской энергетике является очень сложной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас только 27% украинских ТЭС привлечены к работе. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Ситуация в энергетике очень сложная, это очевидно. Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии, это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму", - отметил Шмыгаль.

По его словам, 42 энергоблока фактически разрушены.

"27% крупных тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены, поэтому сегодня не работают. Фактически 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, повреждены, это еще 1,3 ГВт мощности", - сказал политик.

Шмыгаль добавил, что сейчас Украина работает над восстановлением, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации.

"Мы работаем над защитой для того, чтобы защитить то, что восстанавливаем и то, что сохранено. Мы работаем над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока нам политически позволяют импортировать 1,7. Мы договариваемся сейчас и уже на всех уровнях с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - подытожил премьер-министр.

Состояние энергосистемы Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что в Украине ограничат уличное освещение. По его словам, нужно будет отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

"Энергосистема целостная, однако в системе остается значительный дефицит. Это означает, что мы можем выработать меньше электроэнергии, чем потребляем. Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление", - объяснил политик.

В свою очередь заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения было нужно для восстановления поврежденной оккупантами государственной генерации.

"Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа - это вынужденный шаг, единственная причина которого - это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов", - отметила она.

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