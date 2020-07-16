Госдеп США отрицает немедленное введение санкций против инвесторов «Северного потока-2»

Обещанные санкции - это пока только предупреждение

Принятие закона о противодействии противникам США посредством введения санкций для участников проекта «Северный поток-2» не означает немедленного введения ограничительных мер.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

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«Государственный департамент в настоящее время не применяет никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их», — говорится в заявлении.

Последнее предупреждение

Госдеп призвал компании пересмотреть свое участие в российских энергетических проектах, чтобы по завершении строительства трубопроводов не попасть в санкционный список.

Что такое «Северный поток-2»

Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Но из-за санкций, которые приняла палата представителей Конгресса США, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

«Северный поток-2»: история обещанных санкций

26 июня 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США подали на рассмотрение Палатыинициированный обеими партиями законопроект, аналогичный проекту закона «Об уточнениях к Закону «О защите европейской энергетической безопасности». Планировалось, что документ сделает невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

25 июня 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угроз со стороны Китая и России.

15 июля 2020 года государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что государственный департамент готовится ввести санкции против компаний - инвесторов российского энергетического проекта «Северный поток-2».

По его словам Госдепартамент США представит руководство относительно применения к газопроводу «Северный поток-2» и второй линии «Турецкого потока» ограничительных мер в соответствии с законом «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA).

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