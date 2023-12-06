Автогаз продается на АЗС Украины в пределах 32,98-37,79 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС уменьшилась на 51 копейку – до 35,97 грн/л. наибольшее снижение цены (-2,17 гривен) зафиксировано в сети АЗС "Авиас".

За данными ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", больше всего – 2,17 гривен – за прошедшие сутки сбросила сеть АЗС "Авиас" – до 37,79 грн/л. в сетях WOG и Shell литр автогаза подешевел на 50 и 55 копеек-до 36,01 грн/л и 36,31 грн/л соответственно.

На 50 копеек сбросили цену на сжиженный газ также сети "Укрнафта" (до 35,40 грн/л), KLO (до 34,99 грн/л), Marshall (до 35,00 грн/л) и другие.

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В целом же автогаз продается на АЗС Украины в пределах 32,98-37,79 грн/л.

Автогаз в сеть Украины - что известно

21 ноября директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что на рынке нет признаков дефицита бензина и дизельного топлива в отличие от сжиженного газа. Тогда с его поставкой возникли проблемы из-за блокировки на польской границе.

23 ноября Сергей Куюн сообщил, что массово пропал газ в сети "Привата". При этом там, где газ пока остался, цены выросли до 39,6 грн/л. перебои с поставками также наблюдаются на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Avantage.

25 ноября из-за блокады польских перевозчиков на украинско-польской границе в украинских АЗС наблюдался дефицит автогаза и повышение уровня цен на этот вид горючего.

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