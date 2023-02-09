Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы.

В Украине уровень потребления электроэнергии остается значительным, из-за проведения измерений ограничения не будут применяться в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы.

"Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что продолжаются восстановительные работы на поврежденных теплоэлектростанциях. Осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем выработанной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

"Лимиты потребления не доводились до Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областей, где сегодня запланировано проведение замеров фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях применяться не будут. До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток", - рассказывают в энергокомпании.

Тем временем в Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

По всей Украине, начиная с 8 февраля были изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

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