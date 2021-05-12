Рыночные или дешевые: какими будут тарифы на электричество

В Министерстве энергетики заговорили о необходимости повысить тарифы на электричество для украинцев до уровня рыночных – в два раза. Агентство УНИАН попыталось выяснить, решится ли правительство с 1 июля отпустить цены в свободное плавание или продолжит практику режима ручного управления.

Цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 миллионов бытовых потребителей Украины.

Правительство за последние полтора года девять раз видоизменяло постановление, которым регулируются цены на электричество для украинских домохозяйств.

Последнее обновление документа говорит о том, что до 30 июня 2021 года тарифы для граждан будут оставаться на уровне 1,68 гривень за киловатт-час.

А что с тарифами будет дальше?

С регулярной периодичностью чиновники встают перед выбором: оставить электротарифы для граждан дешевыми, вгоняя национальный энергетический рынок в еще более глубокий кризис, или отпустить цены в свободное плавание и вызвать гнев обедневших из-за кризиса граждан.

Через несколько недель правительству и профильному министерству предстоит новый выбор. И здесь необходимо взвесить все плюсы и минусы двух вариантов.

А был ли рынок?

С августа прошлого года в Украине открылся свободный рынок электрической энергии, который по первоначальной задумке должен был отменить ручное вмешательство властей и отпустить цены в свободное плавание.

Однако, опасаясь значительного роста тарифов на свет для населения, Кабинет министров Дениса Шмыгаля продолжил практику вмешательства в энергорынок.

Универсальные законы экономики при этом никто не отменял. Если кто-то недоплатил, значит, кому-то придется взять на себя дополнительную нагрузку.

Так и в нашем случае. Электротарифы для населения не меняются благодаря тому, что на государственные энергокомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» возложены специальные обязательства – продавать населению выработанный ресурс по ценам ниже себестоимости.

Заместитель министра энергетики Юрий Бойко пояснил, что конечная цена на электрическую энергию для потребителей состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК «Укрэнерго», тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.

«Сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 гривень за киловатт-час (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 гривень за киловатт-час. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек», - сказал он.

Замминистра считает, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше действующего и отличаться в зависимости от региона Украины.

«На сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 гривень за киловатт-час по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 гривень за киловатт-час в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно», - отметил Бойко.

Он уточнил, что в каждом украинском регионе действует свой тариф на распределение электричества. И на сегодня самый высокий именно в Луганской области - в три раза выше, чем в Киеве.

Плюсы ручного регулирования

Очевидным и неоспоримым преимуществом регулированных тарифов на свет является то, что для населения они остаются неизменными и объективно низкими.

В то же время, опасность искусственно заниженных тарифов в том, что они провоцируют кризис в энергетике и губительны для экономического развития страны в целом.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал УНИАН, что вместо того, чтобы сделать рыночными цены для всех граждан и направить денежную компенсацию малообеспеченным семьям, в нашей стране дешевой электрической энергией снабжаются все бытовые потребители, что в корне неправильно.

«Я считаю, что нужно приводить цены на рыночный уровень для потребителей, и при этом - поддерживать малообеспеченные семьи точечными субсидиями. Сейчас дешевой электроэнергией мы субсидируем не бедных, а богатых, которые много потребляют, которые содержат усадьбы с бассейнами и саунами», - сказал он.

«Все европейские страны уже прошли этот период и пришли к выводу, что поддерживать малоимущих граждан низкими ценами на электричество является абсолютно неэффективным, все от этого отказались», - добавил он.

Можно ли обмануть законы экономики?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает: если долгое время искусственно сдерживать тарифы, на рынке электрической энергии в итоге может произойти такой же резкий скачек цен, как это было с тарифами на газ.

«На рынке газа мы прошли то же самое. Сначала тарифы были низкие, а потом «пружина» взорвалась, и тарифы выросли в 10 раз. Тоже будет и с электроэнергией: чем больше сдерживать тарифы, тем сильнее будет удар по населению. Законы экономики не обманешь», - сказал он.

Эксперт не видит преимуществ в нынешней системе специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии. Поскольку этот механизм также провоцирует спекуляции. Дешевую электрическую энергию для населения перекупают поставщики, а потом продают ее промышленным потребителям, для которых цена электричества достигает трех гривен за киловатт.

«Система ПСО, по сути, очень искривленная и создает неправильные сигналы на рынке. Мы видим, что в результате этой системы у нас гуляет очень много дешевой электроэнергии по рынку, которую используют спекулянты, идут серьезные манипуляции. Система непрозрачная, не европейская и не рыночная», - сказал он.

Риски низких тарифов

Омельченко считает, что универсальные законы экономики обмануть невозможно, и рано или поздно Украина столкнется с серьезными проблемами с электроснабжением.

«Можно не повышать цены, такой вариант существует. Их можно сдерживать, но тогда нужно прямо сказать, что у нас возникнут серьезные риски по инфраструктуре, дефицит электроэнергии в зимний период, риски веерных отключений», - считает Омельченко.

Он отметил, что из-за недополучения прибыли у энергетических компаний не будет финансовой возможности закупать топливо, проводить вовремя ремонтные работы и осуществлять модернизацию электростанций.

«Подсядем на импорт, а это только из России, и это политически огромные риски», - добавил он.

Одна из основных задач, которые решит повышение тарифов для населения, это увеличение объема инвестиций в национальную энергетическую инфраструктуру.

«У нас на 85 процентов энергетическая инфраструктура изношена. Главная задача, которую решат рыночные тарифы, – это возможность сохранить энергетическую систему Украины и в дальнейшем надежно снабжать потребителей электричеством. А с точки зрения потребителя - повысится качество электроснабжения, поскольку все это стоит денег», - пояснил эксперт.

Рыночные цены, защита потребителей

Справедливости ради стоит отметить, что в последние месяцы определенное повышение электротарифов в Украине все-таки произошло. С января этого года правительство отметило льготную цену на электричество для населения в размере 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. И всех потребителей перевели на единый тариф – 1,68 гривень за киловатт. Но до этого, электричество не дорожало с 2017 года.

К сожалению, для решения хронической проблемы накопленных между энергетическими компаниями многомиллиардных долгов эти изменения стали каплей в море. Хотя, для некоторых граждан это все же было ощутимо.

По мнению Омельченко, каким будет рыночный тариф для населения, - покажет только рынок. Но в то же время, цены будут серьезно отличаться в зависимости от регионов страны.

«Это как с тарифами облгазов. Нацкомиссия по тарифам утверждает ставки для каждого облэнерго. В зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей стоимость распределения электричества будет сильно отличаться, может, даже в два раза. Соответственно, разными будут конечные тарифы на свет для домохозяйств», - пояснил он.

В то же время, эксперты настаивают: если государство все-таки решится отпустить цены на электроэнергию для населения в свободное плавание, то регулятор должен защитить украинских потребителей: следить, чтобы поставщики не злоупотребляли своим монопольным положением, и не было картельных сговоров на рынке.

Очевидно, что на фоне дорожающих продуктов и снижения платежеспособности граждан из-за коронакризиса, разговоры хотя бы о минимальном повышении платежек за свет воспринимаются в украинском обществе очень болезненно.

В то же время, от здравой экономической логики в национальной энергетике нам никуда не деться.

Задача власти состоит в том, чтобы не допустить резкого многократного роста тарифов для населения. Необходимо продумать постепенное ступенчатое повышение, с привязкой к потребленным объемам электроэнергии.

В то же время, настоятельной потребностью дня является необходимость усовершенствовать механизм поддержки малообеспеченных граждан субсидиями и увеличить их размер.

Если наша страна и граждане не научатся платить реальную стоимость за потребляемые энергоресурсы, есть риск, что в скором времени будем рассуждать о справедливости тарифов при свете свечей.

Анна Бредихина

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