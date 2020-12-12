Рост электротарифов для населения: когда и на сколько

Министерство энергетики заявило о неизбежности в 2021 году повышения тарифов на электроэнергию для населения. УНИАН попытался выяснить, на сколько могут вырасти платежки за свет и что в результате получат потребители.

На днях новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что правительство рассматривает возможность увеличения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения.

Похоже, власть всерьез настроена исправить перекошенную модель украинского рынка, когда промышленные потребители своими завышенными тарифами вынуждены оплачивать низкие цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Примечательно, что тарифы на электричество для украинцев остаются на прежнем уровне с 2017 года, несмотря на инфляцию и на активное реформирование сферы энергетики.

То есть, вопрос давно назрел и, возможно, перезрел, и наступает время правительству решиться на этот непопулярный шаг и объяснить обществу его необходимость.

Кабинет министров хочет изменить механизм специальных обязательств энергокомпаний (ПСО) на рынке электрической энергии, который позволяет удерживать низкие цены для граждан. Этот механизм также называют перекрестным субсидированием.

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе, в информ-поле присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», - сказал Бойко.

«Я пока точно не могу сказать, когда и на сколько вырастут цены. Но с высокой степенью вероятности такие изменения в течение 2021 года точно будут», - добавил он.

По его словам, бытовой потребитель в Украине в среднем платит за электрическую энергию всего одну копейку, поскольку действующий тариф покрывает только затраты на ее транспортировку. Остальные расходы ложатся на государственные энергогенерирующие компании со спецобязательствами - НАЭК «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

«Суммарно доставка электроэнергии стоит 1 гривна 03 копейки, а средневзвешенная цена одного киловатт-часа для бытового потребителя за последние два месяца статистически составляет 1 гривну 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продают электроэнергию для «Гарантированного покупателя» по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка", - пояснил глава ведомства.

По оценке Бойко, объем перекрестного субсидирования, который возникает у участников украинского рынка из-за льготного тарифа для населения, составляет порядка 55 миллиардов гривень в год.

Ранее о необходимости повысить тарифы на электричество для населения также говорил и глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк. Он считает, что необходимо постепенно выравнивать цены для населения и промышленности, тариф для которой сейчас в два-три раза выше.

«Это как раковая опухоль для всей экономики. Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, не существует», - сказал Тарасюк.

Каким будет рост тарифов

Ясного понимания, на какую величину могут быть подняты тарифы на свет, ни у правительства, ни у регулятора пока нет. Очевидно, что тема продолжает оставаться очень чувствительной.

Вопросов журналистов о повышении электротарифов чиновники боятся, как огня, так как прекрасно понимают, что у обедневших из-за коронакризиса украинцев на фоне зимнего роста цен на газ и продовольственные товары может лопнуть терпение.

Прогнозы о росте цен на электричество также не захотели делать и опрошенные УНИАН энергетические эксперты. Тем не менее, источники на энергорынке рассказали УНИАН о возможных сценариях.

Сейчас украинцы покупают электроэнергию по цене 90 копеек за киловатт для первых ста киловатт-часов и 168 копеек за все, что превышает этот уровень.

Один из обсуждаемых за закрытыми дверями кабинетов вариантов повышения: отмена льготной цены 90 копеек и установление единого тарифа – 168 копеек за киловатт-час для всех. То есть, в среднем платежка за свет у домохозяйства вырастет на 70-80 гривен в месяц.

Как сообщают источники, другой рассматриваемый вариант: увеличение на 50 процентов всех текущих цен электричества для населения.

То есть, останется предел потребления до ста киловатт-часов, но его стоимость будет 135 копеек за киловатт-час. А потребленный свыше объем будет стоить 252 копейки за киловатт-час.

По информации Минэнерго, большая часть граждан потребляет около ста киловатт-часов. Если опираться на эти данные, то этот вариант менее существенно ударит по большей части населения с небольшим потреблением. Но с другой стороны, жители частных домов с электрическим отоплением или семьи больше трех человек будут платить ощутимо больше.

Эффект бумеранга от «замораживания» цен

Задача правительства постепенно сделать стоимость электричества для граждан рыночной, такой же, как и для всех других категорий потребителей.

Промышленные потребители Украины покупают сейчас электричество в два с половиной раза дороже населения по тарифу - более трех гривен за киловатт-час. Более того, в течение года Нацкомиссия по тарифам несколько раз повышала тариф на передачу электроэнергии.

В итоге, цены на электричество для предприятий в Украине периодически превышают европейский уровень. От этого серьезно страдает конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках.

К слову, в странах Евросоюза все происходит наоборот. Там цены для населения выше, чем для промышленности. Происходит это потому, что доставка электричества, например, крупному заводу обходится намного дешевле, чем каждому бытовому потребителю отдельно.

Опыт экономически развитых стран показывает, что ликвидация регулированной низкой цены позволит создать свободный рынок электроэнергии для населения. И тогда граждане смогут по желанию сменить непутевого поставщика, что заставит энергокомпании быть более эффективными. Так как это сейчас происходит, например, на рынке газа.

В украинских реалиях есть вероятность того, что такое сложное и болезненное решение о новых принципах работы энергорынка будет принято в спешке «под елочку», без коммуникации с обществом. Из-за чего правительство вновь рискует вместо полноценного эффективного рынка создать половинчатыми решениями монстра, который будет работать лишь по указам чиновников.

Украинцы вправе требовать от своего правительства и национального регулятора по тарифам обдуманного и взвешенного решения. Не стоит забывать и о необходимости вместе с ростом электротарифов расширить программу помощи самым бедным согражданам.

Анна Бредихина

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