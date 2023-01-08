В планировании массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины принимали участие российские энергетики.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Financial Times. По его словам, российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.
"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - отметил Кудрицкий.
Также он сказал, что Российская Федерация нацелена не на электростанции, а на ключевые узлы системы передачи. По словам председателя правления, сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию, поэтому стараются минимизировать последствия атак.
Атаки на энергосистему Украины
Как сообщал УНИАН, российские захватчики с 10 октября массированно обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 23 ноября Украина пережила блэкаут.
В декабре сообщалось, что в стране повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Из-за этого в регионах применяют плановые и аварийные отключения света.
По данным директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, полное восстановление энергосистемы Украины, если обстрелы прекратить, может занять год-полтора.
Кроме того, украинское правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергетической системы.