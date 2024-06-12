Из-за обстрелов энергосистемы у ДТЭК осталось менее 0,5 ГВт из 5 ГВт мощностей тепловых электростанций.

Об этом рассказал руководитель компании Максим Тимченко британскому изданию Financial Times в Берлине во время Ukraine Recovery Conference.

"По состоянию на сегодня мы имеем лишь 460 мегаватт из 5 тыс. мегаватт, которые были раньше", - сказал он отметив, что компания потеряла 90% своей тепловой генерации.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что для скорейшего преодоления энергетического кризиса в Украине нужно расширить ее способности на импорт электроэнергии с текущих 1,7 ГВт до 2,25-2,5 ГВт.

Financial Times пишет, что ДТЭК сотрудничает с энергетическими компаниями соседних европейских стран, чтобы приобрести и привлечь оборудование, которое можно будет быстро установить на украинских поврежденных электростанциях. Также идут переговоры с международными донорами об открытии новых кредитных линий для финансирования срочных ремонтов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз.