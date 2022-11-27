По подсчетам эксперта, на начало войны 75% экспортного российского газа и 55% экспортной российской нефти получали страны Европы.

Российская Федерация не сможет одержать победу в энергетической войне с Западом.

Экономист Фатих Бироль, возглавлявший Международное энергетическое агентство, назвал три причины, почему это невозможно, пишет Bild.

Так, по подсчетам Бироля, на начало войны 75% экспортного газа и 55% экспортной нефти России получали страны Европы. Таким образом, РФ потеряла крупнейшего покупателя российских энергоресурсов. По мнению эксперта, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет и значительные средства на строительство новых трубопроводов.

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Кроме того, страна-агрессор не сможет начать активно поставлять газ и нефть даже морским путем. Танкер с энергоресурсами идет из России в ЕС около пяти дней, тогда как в Азию — от 65 до 75 дней.

Последняя причина заключается в том, что энергетическим гигантам РФ понадобится много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Однако из-за санкций и войны в Украине большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка. Это затруднит не только увеличение, но и даже поддержание прежнего уровня добычи.

Последствия войны в Украине для российских энергоресурсов

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше мировых стран отказываются от российских энергоресурсов.

В конце октября 2022 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон заявил, что ЕС окончательно стал независимым от поставок природного газа из России. Он подчеркнул, что РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в связи с чем ЕС приобрел 155 млрд кубометров из других источников.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия навсегда потеряла статус ведущей энергетической державы. К 2030 году она потеряет около 1 трлн долларов доходов

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