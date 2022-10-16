Однако он уверен, что Европа не замерзнет.

Россия прекратит поставки газа и нефти в Европу через все доступные газопроводы и нефтепроводы после начала отопительного сезона.

Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире "Эспрессо".

РФ прибегнет к самым жестким действиям в смысле прекращения поставки любых энергоносителей после начала отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля. Будет прекращена поставка по украинской и по турецкой ветке в сторону Европы и снабжение по южной и северной ветке нефтепровода "Дружба", - прогнозирует он.

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Однако эксперт уверен, что, несмотря на старания Кремля, Европа не замерзнет.

"Спекулянты поднимут котировки газовые и нефтяные и могут быть проблемой с закупкой. По ресурсу - этот шантаж уже не сработает, как он мог сработать в 2005 году или в 2008 году. Сейчас Европа не настолько зависит от поставок энергоносителей. Если год назад это было 36%, то сейчас - по самым большим расчетам 9%. Эту цифру компенсируют, если нет, то уменьшат объемы потребления. Благодаря соучастию граждан в тех решениях, которые одобряет правительство. Если правительство призывает граждан что-то делать, то они это делают", - пояснил Рябцев.

Россия и экспорт энергоресурсов

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. 28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В октябре президент РФ Владимир Путин обратился к Европе с предложением. По его словам, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период за уцелевшей веткой "Северного потока-2".

Кроме того, у РФ есть еще одна проблема на энергорынке - мировое сообщество хочет ограничить цену на нефть.

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