Высоковольтные линии электропередач работают в нормальном режиме.

Утренняя ракетная атака РФ не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы. Однако из-за повреждения электросетей есть обесточивание в Киеве и Харькове. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения. продолжаются аварийно-восстановительные работы. В течение 3-4 часов энергопитание будет восстановлено. В Харькове из-за повреждения сетей "Харьковоблэнерго" обесточено около 1000 потребителей.

В то же время, по данным компании, высоковольтные линии электропередачи "Укрэнерго" работают в нормальном режиме.

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Сегодня по состоянию на 09:30 среды, 7 февраля, уровень потребления электроэнергии на 5,8% ниже соответствующего показателя предыдущего дня. Причины – во время ракетных атак потребление электроэнергии снижается.

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется, добавили в НЭК.

Экспорт сегодня осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в течение суток из Словакии, Румынии и Молдовы.

Последствия ракетной атаки 7 февраля

Утром 7 февраля Российской войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы и средства противовоздушной обороны сбили около двух десятков российских ракет над Киевом.

Из-за последствий массированной атаки в Киеве изменено движение общественного транспорта. Задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. об этом сообщили в КГГА.

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