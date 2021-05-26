Путинская "стройка века". Быть или не быть "Северному потоку-2"

Накануне встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, в США заявили, что не будут вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководителя. УНИАН разбирался, значит ли такое послабление со стороны Вашингтона, что проект Кремля будет реализован до конца.

Последние события вокруг путинского газопровода «Северный поток-2», основная задача которого - лишить Украину транзитного статуса и миллиардов поступлений в бюджет, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Сначала информация о том, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством «Северного потока-2», а также ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют «союзником президента России», появилась в СМИ. Позже эту новость подтвердили в Сенате.

Затем широкий резонанс вызвало заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига «отвечает национальным интересам США». Главным образом, потому, что несколькими днями ранее Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекта газопровода «Северный поток-2». Поэтому, мол, США продолжат работать с членами Альянса и партнерами для противодействия российским усилиям, в том числе, по строительству трубопровода...

Заявленная США пауза с санкциями против «Северного потока-2» обрадовала Берлин. Германия давно противостоит США в этом вопросе. Ограничительные меры, которые последовательно вводит Вашингтон против кремлевского проекта, затормозив его завершение на два года, в ФРГ считали незаконным вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция ясна – Германия, благодаря российской трубе, станет главным газовым хабом в Европе. Нынешнее решение администрации Байдена в Берлине посчитали началом процесса смягчения ситуации - «шагом навстречу». Праздновали триумф и в Кремле – США, дескать, сдались, «дело в шляпе».

Но и возмущенных решением Вашингтона отложить санкционный процесс было предостаточно. Первой выступила Польша, которая давно лоббирует «заморозку» проекта, считая его «кремлевской газовой иглой» для ЕС. Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что позиция администрации президента США «не совсем последовательна».

«Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта Nord Stream 2 будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям, и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать», - сказал Щерский.

Реакция Украины

Естественно, не осталась в стороне и Украина. По словам президента Владимира Зеленского, есть большой риск, что США могут и вовсе снять санкции с «Северного потока-2».

«Я считаю, что это будет проигрыш США, проигрыш лично президента Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России и новое перераспределение сил и влияния... Меня смущает эта ситуация», - заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вовсе считает, что реализация проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» будет свидетельствовать о поражении американской дипломатии.

«Возможно, я чего-то не знаю, и мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет в более гибкий способ помешать реализации этого проекта. Но если этот проект все же будет реализован, то тогда получается - это будет поражение американской дипломатии», - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, критикуя возможную достройку «Северного потока-2», говорит о некоем плане «Б» у Украины: «Надо всегда иметь «План Б». И, зная наших северных соседей, и «План С». Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти, - сделать так, чтобы все-таки «Северный поток-2» не был достроен».

Озадачилась происходящим и Верховная Рада. Народные депутаты обратились к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства путинского газопровода. В обращении сказано, что геополитический проект «Северный поток-2» - очередная попыткаРоссии использовать энергетику как инструмент гибридной войны, что прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы…

В самый разгар «газового» скандала, буквально спустя несколько дней после громкого «отказа» от санкционных действий в отношении «Северного потока-2», Минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение РФ, связанные со строительством трубопровода. Кроме того, под санкции попали 13 судов, задействованных в реализации проекта.

В этот же момент стало известно, что в водах Германии продолжились работы по достройке «Северного потока-2». Работы выполняет судно-трубоукладчик «Фортуна». В России тут же заявили, что все идет по плану – осталось достроить только 5% трубопровода.

Так будет ли завершен кремлевский проект и что означают «санкционные» решения США?

Экспертная оценка

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко называет поведение США в этом вопросе понятным. По его словам, политика Вашингтона, который долгое время вел диалог с Украиной по поводу необходимости санкционирования строительства «Северного потока-2», была максимально открытой и прагматичной. И в США резонно считают, что если люди просят о помощи, то они должны и сами что-нибудь делать в этом направлении.

«Но украинская сторона, «передергивая» закон о корпоративном управлении, ведет себя неподобающе. Перед приездом в Киев Госсекретаря США Блинкена был полностью нарушен принцип корпоративного управления «Нафтогазом». При этом властями было заявлено, что мы, мол, не должны доказывать законность своих действий западным партнерам. В результате, диалог относительно «Северного потока-2» сейчас происходит без Украины. Вопрос решается в более положительном для немцев русле, чем это было возможно два месяца назад. Насколько я понимаю, есть предварительно согласованная позиция, которая выглядит так, что «Северный поток-2» дадут достроить. Это и есть итог наших дипломатических «успехов»», - отметил эксперт.

По его мнению, комментировать заявления украинской власти о неких планах А, В, С, в принципе, не приходится, так как в реальности этих планов не видно: «Если еще в феврале с Украиной разговаривали, консультировались и вели диалог, то сейчас Украину не только не видят, но и слушать не хотят».

По словам Харченко, поскольку Украина больше не лидирует в процессе давления на «Северный поток-2», нам следует «срочно создавать коалицию со странами Балтии и поляками», которые гораздо четче заявляют о своей позиции, чем Украина, и голос которых американцами, вполне вероятно, будет услышан.

Но пока мы имеем то, что имеем. И, согласно практике газовой отрасли, если трубопровод достроен, он будет работать. Если это случится с «Северным потоком-2», то Украина останется без транзита, который приносит нашей стране, примерно, 8 млн долларов в день. За этим убытком потянется много других «миллиардных» сложностей. А время, чтобы изменить ситуацию, исчисляется днями, а не месяцами, как это было раньше. Самое позднее – в сентябре труба «физически» будет закончена.

«Теоретически, существует вероятность, что какую-то часть транзита по договоренности в нашей трубе могут сохранить. Но я скептически отношусь к данному сценарию. Сейчас переговоры идут без Украины. Как договорятся, спрогнозировать невозможно. К сожалению, пока все выглядит не радостно», - резюмировал Харченко.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар также отмечает, что украинская «реформа» корпоративного управления «Нафтогазом» отразилась на ситуации, но не считает это «решающим фактором». «Да, немецкое лобби в Вашингтоне сразу «показало пальцем» на этот случай, мол, таким людям доверять нельзя. Это сыграло роль в договоренностях Вашингтона и Берлина», - говорит эксперт, но называет «высокую дипломатию» относительно «Северного потока-2» позиционными играми – кто кого перехитрит.

По его словам, администрация Байдена хочет показать, в первую очередь немцам, что она иначе, чем администрация Трампа, решает вопрос «Северного потока-2». То есть, если раньше действовали ломовым способом, теперь все будет решаться путем дипломатии и переубеждения. Говорить же о том, что санкции будут сняты, не приходится. Просто санкции против оператора проекта пока не рассматриваются.

Гончар убежден, что ситуация сейчас находится в состоянии неустойчивого равновесия. И хотя в Кремле уже триумфируют – Америка, дескать, дрогнула, победим ее как во времена Рейгана, который выступил против строительства трубопроводов из СССР в Западную Европу - это не больше, чем фактор пропаганды.

«Важно, что администрация Байдена не заявила, что прекращает санкционную политику. Да и отменить ограничения она не может, так как они вводились Конгрессом. Не исключено, что за такой политикой Байдена стоит определенный смысл – протянуть время до парламентских выборов в Германии, когда «упертая» Меркель больше не будет канцлером. Тогда все может измениться», - подчеркнул Гончар.

По его мнению, Россия будет стараться использовать немецкое лобби и паузу со стороны США, чтобы достроить «Северный поток-2» до 4 июля – ко Дню Независимости США, чтобы показать американцам «кузькину мать». Но в этом контексте нужно помнить - если даже одна секция трубопровода не будет уложена, то он не заработает. А риск этого сохраняется.

Если трубу все же достроят, то далее начнутся проблемы с сертификацией и лицензированием проекта, что, на данный момент, является невозможным из-за санкций. То есть, проблемы у «Северного потока-2» глубокие. Да и оппонентов у него предостаточно. Так что однозначно говорить о «победе» России в этом проекте рановато.

Нана Черная

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