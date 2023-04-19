Агрессор уверяет, что обещанная скидка будет "рекордной" по сравнению со всеми остальными клиентами "Газпрома".

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, президент страны-агрессора Владимир Путин предложил Казахстану рекордную скидку на газ.

Как сообщает издание The Moscow Times, скидка была предложена для того, чтобы агрессор имел возможность склонить президента Касыма Жомарта-Токаева на участие в проекте по строительству нового трубопровода в Китай.

Как говорится в сообщении, обещанная скидка будет рекордной по сравнению со всеми остальными клиентами "Газпрома".

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Как заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, газ, который Россия готова поставлять для обеспечения севера и востока Казахстана, будет стоить "гораздо" дешевле, чем для Беларуси, а европейскими ценами разница будет "в разы".

Война в Украине и ситуация с газом

19 декабря 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составляет €180 за мегаватт-час (МВт/ч)

Беларусь получает российский газ по $128,5 за тысячу кубометров - и это самая низкая экспортная цена в мире.

Стоимость поставок в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", официально не раскрываемая, составляет $290 за тысячу кубов, согласно оценке BCS Global Markets.

В ноябре 2022 года спрос на газ в ЕС был на 24% ниже пятилетнего среднего показателя. В Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он снизился более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть более трети.

По состоянию на 19 апреля 2023 года впервые за 10 лет запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного уровня. К началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

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