В апреле переработка на российских НПЗ в среднем составляла около 5,23 млн баррелей в сутки.

Российская нефтепереработка приблизилась к 11-месячному минимуму из-за атак украинских БПЛА и наводнения.

Как сообщает издание Bloomberg, РФ перерабатывала 5,22 млн баррелей нефти в день с 11 по 17 апреля. Это примерно на 10 тыс баррелей в день, или на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

Большинство основных объектов россиян, которые понесли ущерб, в период с 11 по 17 апреля работали на уровнях, близких к предыдущему средненедельному показателю, однако это не исправило негативного тренда.

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В общем, в апреле переработка на российских НПЗ в среднем равнялась около 5,23 млн баррелей в сутки: это самый низкий уровень с мая прошлого года. Из-за ударов по НПЗ Россия даже была вынуждена обратиться к Казахстану с просьбой предоставить ей 100 тыс т бензина.

Остановка Орского НПЗ - что известно

Напомним, 5 апреля в российском городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, из-за чего местные власти были вынуждены начать эвакуацию населения.

Из-за прорыва дамбы пострадал Орский НПЗ - один из главных нефтеперерабатывающих заводов России. Он был вынужден остановить свою работу во избежание экологических рисков и с целью соблюдения техники безопасности. Позже сообщалось, что НПЗ возобновил выпуск топлива.

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