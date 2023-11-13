Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:10 по Киеву составляла 80,62 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:10 по Киеву в понедельник составляет $80,61 за баррель.

По материалам Investing, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,79 (1,02%) до $76,38 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,43 (1,9%) до $77,17 за баррель.

Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:10 по Киеву составляла 80,62 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 13 ноября по состоянию на 10:11 по Киеву составляла $76,414 за баррель.

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По итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI – на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.

"В фокусе внимания на этой неделе – отчеты ОПЕК и МЭА, - говорится в обзоре ANZ Group Holdings. - Любые сигналы недостатка предложения на рынке могут изменить настрой трейдеров, расслабившихся в связи со снижением геополитической неопределенности".

Что происходит с ценами на нефть

По состоянию на 7 ноября 2023 года наблюдалось снижение цены на нефть. Ведущие экспортеры Саудовская Аравия и Россия подтвердили свою приверженность дополнительному добровольному сокращению поставок нефти до конца года.

Экспорт российской нефти взлетел до четырехмесячного максимума. Сообщалось, что поставки остаются высокими всего за несколько недель до встречи группы производителей нефти ОПЕК+ в Вене 26 ноября.

По состоянию на 9 ноября 2023 года цены на нефть упали до трехмесячного минимума.

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