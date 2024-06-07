Свет во всех регионах будут выключать утром и вечером.

В субботу, 8 июня, графики отключения света во всех регионах будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Завтра, 8 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00", – говорится в заявлении.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается, добавили в НЭК.

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Отключение света в Украине

Стоит отметить, первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко заявил, что под что с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов, когда есть свет.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут несколько мягче.

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